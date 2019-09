Bränderna i Amazonas skadar människans hälsa

Bränderna som i detta nu förödar ”jordens lungor” kan också skada dina. Det skriver Medical Daily i en artikel om skogsbrändernas påverkan på den mänskliga kroppen.

Amazonas skogar förser jorden med 20 procent av det syre som världens befolkning andas in. De växande bränderna hotar nu att förstöra den rena luften och med det – föra med sig skadliga effekter.

Lungsjukdomar, astma och bronkit

Förra månaden blev himlen i São Paulo, Brasilien, svart efter att ett tjockt röklager från bränderna lagt sig över staden. De omkring 11,9 miljoner invånare som bor i staden, och 21 miljoner som bor i storstadsområdet, var tvungna att andas in röken som blockerade ut solen.

Att utsättas för brandrök i stora mängder för med sig en serie av allvarliga hälsorisker. Bland annat kan det förstöra kroppens celler och luftvägar vilket leder till en dålig syresättning av kroppen.

– När du andas in rök får du i dig alla möjliga former av farliga rökpartiklar, kemikalier och gaser. Kroniska lungsjukdomar, astma, emfysem och kronisk bronkit kan bli mycket värre när du andas in rök, säger Diana Gall, läkare på Doctor4U till Daily Express.