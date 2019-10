Björn Ferry: ”Jag skulle absolut kunna tänka mig ett barn till”

Det är sent på eftermiddagen och många åhörare gäspar diskret vid dragningar om solcellsinstallationer och hållbar design. Heidi Andersson och Björn Ferry sitter dock upprätt i bänkraden och lyssnar uppmärksamt, trots att det är många timmar sedan makarna anlände med nattåget till Stockholm.

När det är deras tur att stiga upp på Elmässans scen i Kista i Stockholm pingpongar Björn och Heidi repliker.

– Bästa sättet att bli fossilfri vore kanske att ligga stilla under en gran och inte göra någonting. Men många av oss som bor i den rika delen av världen har råd att köpa en elbil, investera i solceller och få våra pensionspengar att jobba i en klimatvänlig riktning, konstaterar duon.

När vi sätter oss ner och pratar på tre man hand och jag frågar om de liksom många andra i klimatrörelsen möter hat och hot skakar Björn Ferry och Heidi Andersson nästan förvånat på sina huvuden.

– Nej, inte alls. Jag har noterat att ganska många äldre män följer mig på Instagram och det är ju den kategorin som annars brukar påstås rymma en del klimatförnekare, svarar Heidi.

"Vill man bli planetskötare i världsklass så siktar man på att fortsätta med det på livstid. Vi har allt att vinna på att försöka bli fossilfria till 2025. Jag hade som mål att ta OS-guld redan 2006. Det blev 2010. Bra saker tar tid", säger Björn Ferry. Foto: Expressen TV / Karin Sörbring "Om vi har 5 procents chans att nå tvågradersmålet som Parisavtalet satte upp så är det ju en jättestor chans jämfört med hur stor chans man har att vinna OS. Det betyder att många borde vara beredda att göra väldigt mycket för att vi ska lyckas", resonerar Björn Ferry. Foto: JAN WIRIDEN / GT/EXPRESSEN "Jag är ju knattetränare och där har jag infört att de som går, springer eller cyklar till armbrytarlokalen får plocka en sten ur en påse. När påsen är tom blir det en överraskning. Allt fler barn säger till sina föräldrar att de inte vill åka bil till gympasalen", säger Heidi Andersson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / EXPRESSEN

Björn Ferry: ”Vi pratar inte om hur andra borde leva”

Björn inflikar:

– Kan det ha med själva görandet att göra? Vi pratar ju inte om hur andra borde leva, vi skaffar ett växthus, odlar vår mat, gör storkok med palt, tar hand om vår skog, jagar för att få kött, leasar elbil på en ort där det inte fanns några laddstolpar, cyklar med lastcykel, bygger vårt ekohus och har nu investerat i en solcellsanläggning på mina föräldrars tomt i Storuman som täcker våra energibehov för Teslan och delar av hushållselen. Folk verkar bli inspirerade och nyfikna och kanske tycker de att vi har en viss trovärdighet när vi inte bara snackar utan just gör.

Åttaårige sonen Dante är hemma i Storuman med mor- och farföräldrarna och den uppbackningen från storfamiljen var en förutsättning även under elvafaldiga världsmästaren Heidis armbrytarkarriär och OS-medaljören Björns satsning i skidskytte.

Kanske en indiskret fråga, men vissa väljer ju att avstå från att skaffa barn eller att ha bara ett just av klimatskäl. Hur är det för er, är ni nöjda med att ha bara Dante?

Heidi: – När vi träffades drömde Björn om att ha fyra barn. Jag som är superstorasyster kände nog redan då att det räckte med ett eller två.

Björn: - Vi har en katt också, men jag skulle absolut kunna tänka mig ett barn till. Jag tror inte att man får med sig så värst många i klimatkampen genom att säga att man ska avstå från att skaffa barn.

Hur märker Dante av ert engagemang för miljön?

Heidi: – Han ser ju vad vi gör och följer ibland med på föreläsningsuppdrag, jagar eller är med när vi bygger på ekohuset. Ska han på kalas är det klart att vi kan köpa en present, men ofta vill han hellre ge bort presentkort på en övernattning med kvällsfika i tält på tomten eller på ”superlek” i armbrytarlokalen.

– När hans kompisar flög till Spanien frågade han om man kan åka tåg dit. Och när han bygger lego blir det ofta vätgasanläggningar. Förra årets pepparkakshus blev en vindkraftstation, haha.

Fakta / Det här är Heidi och Björn ■ Heidi Andersson, 38, elvafaldig världsmästarinna i armbrytning. Armbrytarkonsult och skogsbrukare. Har varit programledare för SVT:s barnprogram ”Miljöhjältarna” och medverkat i SVT-dokumentärserien ”Storuman forever”. Hedersdoktor för Sveriges lantbruksuniversitets fakultet för skogsvetenskap. Sommarvärd i P1 (2012). ■ Björn Ferry, 41, olympisk mästare i skidskytte och Sveriges mest framgångsrika skidskytt genom tiderna. Expertkommentator för SVT, H.M Konungens medalj (2010). Har gett ut två böcker. ■ Bor i en lägenhet i Storuman och har ett ekohus i andra änden av kommunen. Har tillsammans sonen Dante, 8, och katten Kurt. ■ Målsättning: Vill vara fossilfria år 2025. Visa mer Visa mindre

I dag är sonen Dante åtta år och han cyklar själv, men så här nära naturen har makarna Heidi Andersson och Björn Ferry alltid levt. Foto: PATRICK TRÄGÅRDH / HEMMETS VECKOTIDNING

”Visst har vi ett ekohus, men vi har inte byggt det på ett krångligt, extremt sätt utan på ett sätt som enkelt kan kopieras. När vi år 2015 kartlade våra koldioxidutsläpp och såg att transporterna stod för 77 procent så insåg vi att det var där vi behövde börja. Ska man nå ända fram måste man börja med de stora posterna först”, säger Heidi Andersson och Björn Ferry. Foto: JONAS EKSTRÖMER/ TT NYHETSBYRÅN

När jag ändrar inställningen på tv-kameran och makarna tror att de inte är iakttagna ser jag hur Björn stryker Heidi över armen och ser henne i ögonen. Det är 17 år sedan de blev ett par på en julfest i Storuman, men elitidrottarkarriärerna har gjort att de har varit ifrån varandra en stor del av den tiden.

Men hur tänker ni att ni ska göra när ni behöver nya grejer om ni ska vara helt fossilfria år 2025?

Björn: - Många företag ställer ju om nu.

Heidi: – Behöver vi verkligen något försöker vi hitta det second hand. Allt utom skorna – som är ICE-bugs som lever upp till mina hållbarhetskriterier i och med att de följer FN:s ”Climate neutral now” – som jag har på mig i dag är begagnat. Jag ser det som ett roligt detektivarbete, en skattjakt att hitta det vi tror oss behöva via second hand.

Har aldrig sålts så många elcyklar som nu i Storuman

Vad har ni fått för reaktioner efter SVT-serien ”Storuman forever” där man fick följa er klimatomställning?

Björn: – Många var ju skeptiska till om det skulle funka att ha elbil i glesbygden där det kan vara 32 grader kallt och 25 mil till närmaste snabbladdare, men nu finns det nio snabbladdare i området. Det har heller aldrig sålts så många cyklar och lastcyklar som nu i Storuman. Mataffären samarbetar med hotellet för att minska matsvinnet och i skolan har eleverna bestämt sig för att helt skippa sophinken. Man tar lite mindre mat och smakar först så att det inte blir någonting att slänga.

Kan ni ibland önska att ni inte visste allt det ni vet nu och bara kunde fortsätta flyga och leva som förut?

Heidi: - Njäe. Jag vill kunna leva med mig själv och med vilka val jag gör. Det är motiverande nog för mig.

Björn: - Och så har vi nytta av elitidrottarbakgrunden i allt vi gör. Vi ser det inte som en uppoffring utan som en utmaning. Vi är vana att jobba med långsiktiga mål och delmål. 2025 är ingen deadline för att bli fossilfria, det är en riktning. Vi har allt att vinna på att försöka. Blir det 2027 vi når fram så är det ändå värt det. Om jag har tagit tåget till Italien och får ett telefonsamtal om att någon av mina närmaste ligger för döden, då skulle jag absolut ta flyget hem för att vara där på sjukhuset även om det innebär att vi når vårt klimatmål senare. Men att ta tåget till expertkommentaror-uppdrag i Europa har faktiskt sina fördelar. Jag hinner lyssna i kapp på poddar och läsa böcker.

Heidi: - För mig har det ända sedan bedrövliga småbarnsarmar funnits en dröm om att ha ett ekohus och leva nära och av naturen. Jag växte ju upp i Ensamheten och där använde vi aldrig orden feminism, hållbarhet och ekologiskt, men allt fanns där i hur vi levde. Att bryta arm anses kanske typiskt manligt, men vi gjorde det för att det var roligt och det var en icke-fråga om man var tjej eller kille.

Björn: - Heidi och jag fördelar hushållsarbetet så att vi gör det vi är bäst på, men det ser nog väldigt jämställt ut i och med att Heidi är urstark och bär träd och bygger hus.

”Grejer måste hålla längre. Vi vill se en ekonomi på livscykelbasis. Den elsåg vi har kostar en del i inköp, men energin kostar bara 50 öre i timmen och elen till elbilen kostar bara två kronor per mil”, säger Heidi Andersson. (Bild från Idrottsgalan 2015). Foto: OLLE SPORRONG

Hur ser ni på Greta Thunbergs arbete?

Björn: – Hon är en stark påverkanskraft som får saker att hända. Att Trump och Putin pratar om en 16-åring i flätor säger en del om hennes inflytande. Det är inte som att sådana världsledare nämner Jan Guillou eller Alex Schulman...

– Olika personer har olika sätt att engagera sig utifrån sin personlighet. Vi två har ju inte direkt gått i några demonstrationståg. Jag har svårt att se att jag någonsin kommer göra det.

Heidi: - Å andra sidan står du inte ens i köer, Björn. Du har alltid varit så rädd att bli smittad och inte kunna tävla... Skämt åsido är vår strategi att göra.

Heidi Andersson vill återanvända tepåsar

På sociala medier ser man hur ni syltar och saftar och jagar och odlar. Hur pass självförsörjande är ni?

Heidi: – På potatis, bär och svamp och kött är vi det absolut.

Björn: – Jag äter gärna vegetariskt, men är jag borta vill jag inte vara krånglig och be att någon ska laga extra för min skull. Å andra sidan blir jag glad när det finns sammanhang där man utgår från alla alla vill ha vegetariskt och man får säga till om man vill ha kött. Du skulle nog vinna VM i kylskåpsrensning med dina omeletter, Heidi. Du vill ju till och med att vi använder tepåsarna något varv till innan vi lägger dem i komposten.

Heidi: – Ja, jag är hyfsat kreativ och kan få till en måltid på typ ingenting. Vi har väldigt lite matsvinn. Äter Dante inte upp sin mat ställer han in den i kylskåpet och så äts den upp sedan, oftast av mig.

I ”Storuman forever” fick vi se hur ni två tävlade mot varandra i att vara klimatvänliga. Vem leder?

Björn: – Jag tävlar inte mot Heidi i vardagen, jag accepterar att jag spelar andrafiolen.

Heidi: – Men det vore roligt om du tävlade lite mer. Du vet väl att man kan se i färddatorn vem av oss som kört mest klimatvänligt? Jag tycker att vi kompletterar varandra bra.

Björn: – Jo, jag gillar att klura ut lösningar på olika problem och vill greppa helheten.

Heidi: – De djupa samtalen om livet, välden och framtiden älskar jag, men när Björn filosoferar för länge och fastnar i vinkelvolter om mänsklighetens vara eller icke vara om 500 eller 1 500 år går jag ut och tömmer komposten eller röjer.

En del klimataktivister berättar att de får färre uppdrag när de inte längre uppmuntrar konsumtion och flygande. Hur är det för er?

Björn: – Vi går ekonomiskt bättre sedan vi ställde om till att bli fossilfria. Vi får många uppdrag som vi tackar nej till också.

Heidi: – Ja, vi får många förfrågningar och väljer våra uppdrag med omsorg. Inför valet hörde partier av sig, men de uppdragen tackade vi nej till. Vi vill vara fristående. Klimatet är en fråga för alla, oavsett partitillhörighet.

Björn: – Och vi skulle inte ha någon trovärdighet om vi bara åkte runt och föreläste. De flesta dagar är vi ju hemma och arbetar i skogen. Vi är inga hipsters som läser en bok om jordbruk och talar om hur andra ska leva.

Makarna berättar hur de kompletterar varandra klimatmässigt.

