Bilderna visar katastrofen – samtidigt som mötet pågår

Hösten är den värsta smogsäsongen för både New Delhi och Peking, två av världens största tillika mest förorenade städer.

På fredagen var läget så pass allvarligt i Peking att det knappt gick att se 200 meter, skriver Reuters.

För att råda bot på problemet har de lokala makthavarna bland annat pausat vissa byggarbeten och stängt fabriker.

Ska hålla OS

Den dåliga luften i den kinesiska huvudstaden beror främst på utsläpp från bilar och kolkraftverk. Under flera år var luften så dålig att den helt enkelt slog i taket på de meterologiska mätningarna.

Men inför OS 2008 gjorde ledarna en kraftansträngning för att förbättra luften – vilket också fick effekt. Nästa år ska staden vara värd för vinter-OS, och ledarna arbetar för att få ner utsläppen.

Samtidigt är läget tufft i New Delhi. Tung rök från bränder på landsbygden utanför den indiska huvudstaden har skapat en livsfarlig situation, skriver The Independent.

”Låter som en domedag”

Fyrverkerier som avfyras under den indiska högtiden Diwali bidrar även till att luftkvaliteten i New Delhi, en av världens mest förorenade städer, klassas som ”väldigt dålig” för andra dagen i rad.

I staden sprids på samma gång covid-19 och säsongsinfluensan. Experter jämför situationen med en ”gaskammare”

– Det låter som en domedag. Folk kommer in på sjukhus och kliniker med andningssvårigheter och tyngd över bröstet, säger lungläkaren Rashmi Sama vid Sir Ganga Ram Hospital i New Delhi till The Independent.

