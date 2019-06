Steffen Olsen är forskare vid det danska meteorologiska institutet och befann sig på nordvästra Grönland för att bland annat hämta väderövervakningsverktyg.

Men då stötte han på problem. Han kunde inte se verktygen eftersom de var fästa i isen som hade svämmats över av vatten på grund av att ytan på isen hade smält.

Olsen bestämde sig då för att ta en bild på det han möttes av. Bilden, som föreställer slädhundar med klarblått vatten upp till sina knän, blev snabbt viral och anslöt sig till bilder på svältande isbjörnar, strandade valrossar och krympande glaciärer.

”Samhällen på Grönland förlitar sig på havet för transport, jakt och fiske. Extrema händelser, här översvämning av isen på grund av plötslig ytsmältning uppmanar till en förhöjd prediktiv kapacitet på Arktis”, skriver Steffen Olsen på Twitter.

Smältningsperioden kan slå rekord

Smältningsperioden på Grönland pågår mellan juni och augusti och har sin kulmen i juli, som är den varmaste månaden.

Men i år hade omkring 40 % av den is som tros ska smälta under perioden redan smält vid tidpunkten då Steffen Olsens foto togs, den 13 juni. Enligt uppskattningar ska det handla om två miljarder ton is.

Forskare på Grönland har tidigare förutspått att årets smältningsperiod kommer att slå rekord och sett till hur mycket som redan smält talar mycket för att de har rätt.

Effekten är växande på så sätt att ju mer is som smälter tidigt på sommaren, desto mer is smälter längre fram i perioden. Detta beror på att vit snö och is reflekterar solens strålar tillbaka ut i rymden vilket reducerar värme och håller isen kall.

