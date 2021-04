USA:s president Joe Biden har bjudit in 40 världsledare till ett virtuellt klimatmöte som inleds i dag 08.00 amerikansk tid (klockan 14 svensk tid). Mötet kommer att hållas i två dagar för att diskutera åtgärder för att nå 1,5-graders målet, enligt ett pressmeddelande från Vita huset.

Mötet hålls på Earth Day och betraktas som en inledning på diskussionerna inför FN:s klimatkonferens, COP26, som hålls i Glasgow i november.

Världsledarna som kommer att delta är bland annat Rysslands Vladimir Putin, Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel och Brasiliens Jair Bolsonaro. Länderna väntas presentera nya klimatmål. Storbritannien har på förhand meddelat att de vill minska utsläppen med 78 procent fram till 2035, jämfört med nivåerna 1990.

USA:s löfte: Halvera utsläppen

Dagen kommer att inledas med ett tal av Joe Biden. Därpå följer olika sessioner där deltagarna ska prata om investeringar i klimatlösningar, samt hur klimatåtgärder kan se ut på olika nivåer. Dag två kommer främst kretsa kring nya klimatinnovationer och förnybar energi, samt sysselsättning.

Inför mötet har USA kommit med ett uppdaterat mål om att minska koldioxidutsläppen med 50 till 52 procent till 2030, jämfört med nivåerna 2005. Det rapporterar bland annat The Guardian och The New York Times.

Efter Donald Trumps tid som president är en stor förväntning att USA ska återfå sitt förtroende internationellt gällande klimatet, skriver CNN.

Kina deltar

Kinas president Xi Jinping kommer också att delta i mötet. I helgen släppte USA och Kina ett gemensamt uttalande där de påstod att de vill tackla klimatförändringarna ”med det allvar och den brådska som krävs”.

FN-chefen António Guterres förväntas samtidigt fortsätta på sin tuffa klimatlinje, och uppmana länderna till att gå med i den globala koalitionen för nettonollutsläpp till år 2050.

Agendan för klimatmötet Samla världens största ekonomier till att ta krafttag för att minska utsläppen under detta decennium för att nå uppvärmningsgränsen på 1,5 grader. Mobilisera den offentliga och privata sektorn för att driva övergången till nollutsläpp och hjälpa utsatta länder hantera uppvärmningen. Framhålla de ekonomiska fördelarna med klimatåtgärder, med tonvikt på ökad sysselsättning. Öka pressen på ny teknologi som kan minska utsläppen och underlätta anpassningen till klimatförändringen. Diskutera möjligheten att skydda människor från påverkan av klimatförändringen och ta itu med de globala säkerhetsutmaningar som klimatförändringen medför, samt diskutera rollen av klimatvänliga lösningar för att nå målet på nollutsläpp år 2050. Läs mer på Vita Husets hemsida. Visa mer

