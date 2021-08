I oktober 2017 meddelade Northvolt, grundat av den tidigare Tesla-medarbetaren Peter Carlsson, att man placerar sin huvudsakliga produktion i Skellefteå. Fabriken ska vara helt i drift år 2025, men redan nu har bolaget beställningar värda cirka 230 miljarder kronor, bland annat från biltillverkaren Volkswagen.

Planerna på att producera ”världens grönaste litiumjonbatteri med ett minimalt koldioxidavtryck” lovordas av regeringen, och används gärna som exempel på hur industrins omställning skapar konkurrenskraft och arbetstillfällen i norra Sverige.

Samtidigt kvarstår frågetecken kring hur Northvolt ska säkra hållbara råvaror. En av anledningarna till att valet föll på Skellefteå är att man hoppas utvinna kobolt i närområdet, uppger bolagets kommunikationschef Jesper Wigardt för Dagens industri.

– Det finns potential att på sikt få en geografiskt kompakt värdekedja. Det skulle vara bra för oss logistikmässigt, operationellt och miljömässigt.

Kobolt är en global bristvara och behovet väntas öka dramatiskt i takt med den växande efterfrågan på elbilar – även om man på sikt hoppas minska andelen kobolt i batterierna.

Metallen kallas ibland för den nya oljan. Omkring 70 procent av världens kobolt kommer i dag från DR Kongo, och produktionen präglas av korruption och barnarbete. Gruvorna ägs i sin tur huvudsakligen av Kina, dit metallen skickas efter brytning för att förädlas och säljas vidare.

Nya länder som USA, Mexiko och Vietnam har börjat utvinna kobolt på grund av den stora efterfrågan och allt högre priserna.

I Sverige finns också ett antal kända fyndigheter. Fynden är hittills små men utbredningen kan tyda på att det finns potential för brytning, enligt en rapport från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som skriver att prospekteringsaktiviteten har ökat under de senaste åren.

Fynden sträcker sig från Kleva gruva i Småland till Kiskamavaara i Kiruna, där den sistnämnda är det mest intressanta i dagsläget, enligt statsgeologen Pontus Westrin. Men kobolt har inte utvunnits i Sverige på över 100 år – och sannolikt kommer det dröja innan det sker igen.

– Vi har inte kommit så långt i arbetet med fyndigheterna. Från tidig prospektering till att det blir en gruva kan det ofta ta 10-20 år, säger Pontus Westrin.

– Jag skulle personligen vilja se en mer realistisk diskussion, där man kanske inte pratar om att bryta kobolt i Sverige i morgon, utan hur vi jobbar med alternativa vägar under tiden. Eftersom vi måste importera behövs ett större ansvarstagande för frågorna på plats i DR Kongo, kanske genom ett riktat utvecklingssamarbete.

Enligt Northvolt är framför allt Sveriges långa tillståndsprocesser ett hinder. Jesper Wigardt säger till Dagens industri att regeringen måste agera skyndsamt, eftersom marknaden kommer att etablera sig under de närmsta åren.

– Allt kopplat till elektrifiering och framställning av råvaror till batterier måste ske snabbt om Sverige och Europa ska kunna ta en position.

I våras tillsattes en utredning för att se över regelverket kopplat till gruvnäringen och behovet av ”innovationskritiska metaller”. Svensk brytning kan bidra till ett minskat importbehov i hela EU, kommenterade näringsminister Ibrahim Baylan (S) i Dagens Nyheter, men underströk även behovet av ökad återvinning.

Utredningens resultat presenteras dock först efter riksdagsvalet, i oktober 2022. Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered anklagar regeringen för att ducka frågan på grund av splittingen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Det enklaste att göra politiskt när man är oenig inom regeringen är att inte göra något alls.

Ibrahim Baylan kritiserades av KU i december för att inte ha vidtagit någon synbar handläggningsåtgärd på tre år kring tillståndet för gruvprojektet i Kallak, ett projekt som Miljöpartiet motsätter sig.

– Jag kan inte se att regeringen den här mandatperioden har fattat några beslut alls som gör Sverige mer attraktivt som gruvland, tvärtom visar hanteringen av Kallak att Ibrahim Baylan i det längsta undviker att fatta beslut, säger Lars Hjälmered.

Enligt Amanda Palmstierna, näringspolitisk talesperson för Miljöparitet, utesluter man inte all ny gruvbrytning, förutsatt att det sker med skärpta miljökrav och stor respekt för samernas rättigheter.

– Vi ska absolut ta ansvar för miljön vid gruvbrytning också i andra länder men det rättfärdigar inte övergrepp på urfolket i Sverige.

Hon betonar att Miljöpartiets främsta lösning är minskad konsumtion och därefter återvinning.

– Vi smiter inte undan. Vi har gett SGU i uppdrag att undersöka möjligheten till återvinning av viktiga mineraler ur befintliga slagghögar och där ser vi att det finns en stor potential, säger Amanda Palmstierna.

Ökande antal prospekteringar

Under perioden 2010–2015 angavs vanadin, litium eller kobolt endast i 0–13 av antalet beviljade tillstånd per år. Under perioden 2016–2019 uppgick antalet till i genomsnitt 42 stycken per år. För år 2020 är siffran 29, varav kobolt angavs som ansökt mineraliskt ämne i 28 fall och vanadin i ett fall. Dessutom har grafit angivits i fem fall.

Källa: TT/Bergsstaten

