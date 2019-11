Bästa tipsen: Klimatsmarta klappalternativ i julhandeln

Bakgrunden till Blockets val är att privatannonseringen av leksaker på Blocket har ökat med fem procent jämfört med samma period i fjol. Leksaker säljs också snabbare än tidigare – nästan dubbelt så snabbt som förra året– enligt Blocket.

– I år har vi valt att fokusera på en kategori som har potential att göra stor skillnad under just december månad. Att en fjärdedel av alla nya leksaker säljs under december säger en hel del om den koncentrerade konsumtionen under julhandeln, säger Tero Marjamäki, presschef på Blocket.

Årets begagnade julklapp 2019 Leksaken 2018 Hemmaodling 2017 Vandringsutrustning 2016 Gamingprylen 2015 Lego Källa: Blocket Visa mer Visa mindre

Blockets kriterier när de utser Årets begagnade julklapp är att produkten ska ha ett stort andrahandsvärde, men också vara efterfrågad och finans i stor utsträckning på begagnatmarknaden.

Tero Marjamäki, pressansvarig Blocket. Foto: Blocket

Mest sökt inom kategorin leksaker på Blocket är lego, Brio, elbil, docka och dockvagn. I en undersökning av Kantar Sifo, på uppdrag av Blocket, säger sig 62 procent av svenskarna att de kan tänka sig att köpa och ge bort en begagnad julklapp. Anledningen är främst hänsyn till miljö- och klimat, men också att det är roligt att ge bort unika saker och att det är ekonomiskt.

Förra året var även branschorganisationen Svensk handels val av Årets julklapp ett mer hållart alternativ än tidigare – det återvunna plagget.

Vegokokboken – en medveten julklapp

Även nätverket Klimatklubben och föreningen Medveten konsumtion har i år valt att föra fram alternativ till konsumtionstrendande julklappar. De utser vegokokboken som Årets medvetna julklapp.

– Vi vet, genom forskning, att vi behöver äta mer växtbaserat, och med den här utnämningen vill vi skynda på den utvecklingen genom att göra det lätt och roligt att utforska det härliga vegoköket, säger Maria Soxbo, medgrundare av Klimatklubben, i en kommentar.

Jonna Elofsson Bjesse, kommunikationsansvarig på föreningen Medveten Konsumtion ger flera tips på alternativ:

– Några exempel är den moderna klassikern ”Vegansk Husmanskost”, budgetvarianten ”Portionen under tian”, ”Vego i världsklass” för atleten eller ”Little Green Stories” och ”Mera vego” för barnfamiljen. Gourmanden behöver heller inte vara utan, med exempel såsom ”Vegan BBQ” och ”Vegan 100”.

De tipsar också om att vegokokböcker går att hitta begagnade och på bibliotek.

”Ge bort din tid”

Alexandra Davidsson, generalsekreterare på föreningen Medveten konsumtion vill också slå ett slag för att ge bort det värdefullaste du har – tid.

– Kanske kan du lära någon att spela ukelele eller något annat du är bra på!

Hon tipsar också om att ge bort något du bakat eller lagat själv, fröer eller sticklingar, en tjänst eller upplevelse.

Alexandra Davidsson, generalsekreterare Medveten konsumtion. Foto: Daniel Söderberg

Dekorera med naturen

Tero Marjamäki tipsar också om att tänka hållbart hela julen.

– Varför inte börja redan vid lucia? Att köpa nya lucialinnen och tomtedräkter varje år är inte smart varken för klimatet eller för plånboken, men att ”turas om” om kläderna är riktigt smart.

Istället för att köpa nya juldekorationer tipsar han om att använda sig av naturen – gransris, kottar, rönnbär och träbitar.

– Det luktar också väldigt gott. Och vid dukningen är ett tips att dekorera med mat. Torka apelsinskivor, trä rönnbär på tråd och lägg på bordet, knyt fast kanelstänger på granris, skriv gästernas namn på pepparkakor som bordsplacering.

