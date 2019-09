I 156 länder protesterade människor för klimatet under fredagen. Trycket är nu högt på politiker att adressera problemen – och på måndag ska Greta Thunberg tala på FN:s stora klimattoppmöte i New York.

Till sin hjälp hade demonstranterna hemmagjorda skyltar och banderoller – och en hel del kreativa sådana fanns att hitta bland demonstranterna.

En ledsen jordglob besökte demonstrationen i Colombia. Foto: ERNESTO GUZMAN JR / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

I New York lyste uppgivenheten särskilt igenom hos några av demonstranterna i marschen.

”Jag fattar inte att jag demonstrerar för fakta”. Foto: ALLAN TANNENBAUM / POLARIS POLARIS IMAGES Bild från New York. Foto: ALLAN TANNENBAUM / POLARIS POLARIS IMAGES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Demonstrationerna organiserades av ungdomsorganisationen Friday for future, men lockade även ut äldre på gatorna. Det syntes bland annat i Stockholm där skylten ”Grandparents for future” syntes, och i New York där en kvinna gick med parollen ”Ledsen barn – vi förstörde er planet”.

Bild från Stockholm. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN ... och New York. Foto: MICHAEL BROCHSTEIN / POLARIS POLARIS IMAGES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Andra demonstranter valde i stället att appellera till den amerikanska presidenten, och att hans sommarresidens Mar-a-Lago kan vara i fara om man inte agerar mot klimatförändringarna.

”Mar-a-Lago sjunker, rädda det innan det är för sent” Foto: ALLAN TANNENBAUM / POLARIS POLARIS IMAGES

Ytterligare något som är i fara är rymdresorna, enligt dessa demonstranter i Los Angeles.

”Om vi klantar oss kan vi inte åka till Mars!” Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Det var inte heller ovanligt att att upphovsrättspersonen bakom initativet, Greta Thunberg, uppmärksammades. Hon höll själv tal på demonstrationen i New York, vilket livesändes på flera platser.

Hyllning till Greta Thunberg i Los Angeles. Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

På demonstrationerna viftades med en lång rad budskap. Exempelvis om att man ska äta vegetariskt, förbjuda privatplan och denna: ”värm kakor, inte klimatet”.

Den här demonstranten tog ställning för varma kakor. Foto: VANESSA CARVALHO/SHUTTERSTOCK / VANESSA CARVALHO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Ett annat budskap riktades i stället inåt rörelsen själv och demonstranterna på plats.

”Snälla, återvinn skyltarna”. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN

På många håll var det tydligt att det är ungdomar som har organiserat protesterna, och det fanns en lång rad plakat som tog upp att det just är en ungdomsrörelse som har fått fart i klimatfrågan. Här i Stockholm ställdes frågan: ”Måste barnen göra jobbet?”

En ung demonstrant på Mynttorget ställde frågan om vem som egentligen måste agera för klimatet. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Respektera din mamma” uppmanar denna demonstrant i Los Angeles. Det är i nuläget oklart om hon menar moder jord eller någon annan mamma.

”Respektera din mamma” Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

För att övertyga skeptiker fanns även lite mer personliga incitament till förändring. Det visade en demonstrant i samma marsch i LA:

”Rädda planeten, mina katter lever här” Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Vissa höll det i stället enkelt och gick rakt på konsekvenserna av att inte ta itu med problemen med klimatförändringarna: ”låt oss inte dö.”

Klart och tydligt budskap. Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Svenska klimataktivisten på plats vid Battery Park i New York.

LÄS MER: Här klimatstrejkar världen med Greta