Babyn räddades efter ett dygn i rasmassorna

Våldsamma störtregn har drabbat provinsen Henan i centrala Kina hela veckan. Hundratusentals människor är hemlösa, minst 33 har dött och åtta saknas medan myndigheterna trappar upp räddningsarbetet.

Hela stadsdelar och byar har lagts under vatten, människor har dränkts i tunnelbanevagnar och kraftiga jordskred har täckt byar med lera.

Det rapporteras vara de värsta regnen i Kina på tusen år. Under en timme mättes rekordmängden 201,9 millimeter regn. Det regnade mer under en timme i provinsen Henan än under 24 timmar i västra Tyskland förra veckan där nära 200 människor dödades i skyfallen.

Baby fast i 24 timmar

En by i centrala Henan täcktes av lera – och där räddades en tre månader ung baby efter att ha suttit fast nästan 24 timmar i resterna av ett hus som rasat samman, rapporterar nyhetssajten Mothership i Singapore.

Den 20 juli meddelades i ett videoklipp på sociala medier att en mamma och hennes lilla dotter hade fastnat i rasmassorna. Räddningsmanskap kom till platsen och runt klockan 17 nästa dag hittade de flickan levande. Hon grät högt när de grävde fram henne, enligt rapporterna.

En tre månaders baby räddades ur rasmassorna i en by i Henan. Folk vadar genom en översvämmad gata i staden Zhengzhou. Foto: FEATURECHINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Räddningsarbetare evakuerar människor i Zhengzhou. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Babyflickan var oskadad och kunde lämnas över till pappan. Man fortsatte att leta efter mamman som hittades död två dagar senare. Folk på platsen tror att mamman placerade dottern på en relativt hög och säker plats i huset så att hon skulle ha större chans att överleva, skriver Mothership.

Huvudstaden hårt drabbad

Henan med dess 99 miljoner invånare är en av Kinas fattigare provinser. Provinshuvudstaden Zhengzhou med tolv miljoner invånare är bland de hårdast drabbade områdena. Där omkom tolv människor efter att ha suttit fast i timmar i ett översvämmat tunnelbanetåg.

Också andra platser har drabbats hårt. Och störtregnen väntas fortsätta – och med dem väntas fler dödsoffer.

I staden Gongyi har minst fyra människor dödats när en störtflod drog genom gatorna. Räddningsarbetet försvårades av jordskred och rasade hus.

Människor vädjar om hjälp på Wechat och Weibo, Kinas största sociala medier.

De mest skakande scenerna utspelades på Linje 5 i tunnelbanan i Zhengzhou, rapporterar CNN.

Dramatik i tunnelbanan

Hundratals passagerare fastnade när vattennivån steg. Många lade ut videoklipp och vädjade om hjälp på nätet. Dramatiska bilder och filmer visade hur människor klamrade sig fast i handtagen i taket för att hålla sina huvuden över vattnet.

”Vi försökte stå på sätena, men vattnet nådde oss till bröstet. Jag var verkligen rädd, men det mest skräckinjagande var inte vattnen utan att det blev mindre och mindre luft i vagnen, många verkade ha problem att andas”, skriver en överlevande kvinna på mikrobloggsajten Weibo.

Hon berättar att hon svimmade på grund av syrebrist, men väcktes av att telefonen vibrerade. Det var ett samtal från hennes mamma som berättade att hjälp var på väg. I samma ögonblick började brandmän slå in rutorna i vagnen för att det skulle komma in luft.

LÄS MER: Kinas extrema skyfall slår nederbördsrekord