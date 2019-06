Under söndagskvällen valde USA:s tidigare president Barack Obama att hylla den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i ett inlägg på Twitter.

Han skriver att han känner sig hoppfull på grund av Greta Thunberg och alla andra unga människor som kämpar för att skydda planeten.

”Yes we can, Greta. I’m hopeful because of you and all the young people who are fighting to protect the planet. Keep at it”, skrev han i ett svar till en tidigare tweet från Greta Thunberg där hon publicerat en bild på dem tillsammans.

Knappt 40 minuter efter att Barack Obama publicerat tweeten till sina 107 miljoner följare hade den fått 28 000 gilla-markeringar och blivit retweetad 4 000 gånger.

I slutet av förra veckan talade både Greta Thunberg och Barack Obama på elitkonferensen Brilliant Minds i Stockholm.

Under söndagen så publicerade Greta Thunberg bilden på henne och Barack Obama på sin Twitter med meningen ”Yes we can” som Barack Obama svarade på.

Det är dock inte första gången som han hyllar den svenska klimataktivisten. Under ”Earth Day” den 22 april skrev han att hennes protester utanför riksdagshuset startade en en rörelse och att en miljon personer, på alla kontinenter, anslutit sig till klimatstrejken månaden innan.