Avfallet dumpades på privat mark: ”De lämnade 50 ton”

Expressen har i en rad artiklar granskat miljöskandalen kring Bella Nilsson, som själv kallar sig för ”Queen of trash”.

Genom en snabb karriär inom återvinningsbranschen har hon via sin koncern NMT Think Pink omsatt drygt hundra miljoner kronor per år och gjort mångmiljonvinster. Bolaget har också vid två tillfällen fått det så kallade Gasellpriset, som delas ut av affärstidningen Dagens industri som en hyllning till snabbt växande bolag.

Men i september slog polisen till mot Bella Nilssons och hennes makes hem i Stockholm – och de häktades senare misstänkta för grovt miljöbrott. På tisdag i nästa vecka är det dags för nya häktningsförhandlingar. Antingen släpps då Bella Nilsson fri – eller så blir hon omhäktad. Hennes advokat, Thomas Bodström, tror att hon kommer att släppas inom kort.

– Det kommer att framgå att hon är oskyldig, säger Bodström.

Sedan tidigare är det känt att Bella Nilssons koncern NMT Think Pink, med dotterbolaget NM Trading & Transport, transporterat runt avfall, främst från byggföretag, mellan olika sopstationer i landet. I stället för att återvinna skräpet ska de ha utnyttjat ett kryphål i lagen, som säger att man får lagra avfall i tre år.

Prover har visat på gifter i anslutning till soporna.

Vid ett tillfälle började det brinna på sopstationerna dit NM Trading fört sitt avfall. Bränderna skedde på två olika platser – under samma dag.

Entreprenören Bella Nilsson, ägare till NMT Think Pink.

Soporna dumpades på privata tomter

Expressen kan nu avslöja att flera av miljöbrotten misstänks ha begåtts på tomter som ägs av privatpersoner, vilka tagit emot avfall från NM Trading & Transport.

Totalt rör det sig om sex markområden – de flesta i en och samma tätort i Norrtälje kommun. Andra inblandade gårdar finns i kommunerna Sala och i Gullspång.

Expressen har varit i kontakt med tre av markägarna. En av dem, en man i 80-årsåldern, berättar att polisen för en kort tid sedan sedan ville komma in på hans markområde för att göra mätningar.

– Jag frågade vad det rörde sig om, men de sa att det rådde förundersökningssekretess, säger mannen.

En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han berättar att han för några år sedan fick en förfrågan av NM Trading om att ta emot betong och grus på sin mark.

– En dag kom tre polska chaufförer med avfallet, men i stället för betong var det plast, papper och trä. De måste gjort fel.

Men har NM Trading inte hämtat avfallet, det har ju legat på din mark i två år?

– Nej, men jag har inte sagt till om det heller.

Har du fått någon ersättning?

– Nej, ingenting.

En annan markägare säger att han tagit emot 3 000 ton med sopor för att fylla ut sin mark.

– Det var inte hundra procent sorterat. Det fanns toalettstolar och plast i avfallet, säger han.

En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Jag fick avfallet via en annan markägare”

Markägaren säger att han aldrig träffat Bella Nilsson eller någon från företaget.

– Jag fick avfallet via en annan markägare här i området, som fått mycket avfall från NM Trading.

När Expressen ringer till mannen som haft kontakten med NM Trading & Transport säger han att polisen varit hemma hos honom, men att de snabbt gick sin väg.

– Jag kör bil och hinner inte prata med dig, säger mannen och lägger på luren.

I vintras avslöjade Expressen den så kallade batteriskandalen – där svart massa från batterier visade sig ha grävts ner i naturen i stället för att återvinnas. Bland annat dumpades batteriavfallet i en åker. Fyra män dömdes senare till fängelse.

Expressen har också kunnat berätta att två konsulter som arbetat åt Think Pink, varav en nu sitter häktad, även arbetat som konsulter åt ett av de bolag som var inblandade i batteriskandalen. Männen är sedan tidigare dömda för olika brott.

Expressen har sökt åklagare Kristina Persson.

En av gårdarna där sopor dumpats. Foto: RICHARD STRÖM



LÄS MER: Think Pinks sopor dumpade längs vägar efter skandalen



Polisens insatsstyrka till mot Nilssons återvinningsföretag Think Pink.