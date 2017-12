Att leva i ett radioaktivt område? Ungefär lika illa som att bo i London

Invånare utsätts för samma hälsorisker som om de hade bott i Tjernobyl, skriver The Times .

Den höga nivån av förorening i London är ungefär på samma nivå som i Tjernobyl, Ukraina – känd för Tjernobylolyckan 1986 när stadens närliggande kärnkraftverk spred radioaktiva ämnen.

Det skriver The Times och Huffington Post om den nya studien.

Philip Thomas, professor med inriktning på riskhantering vid University of Bristol, förklarar att atmosfären efter kärnkraftsolyckor är lika giftig som luften som andas in i London och på flera andra ställen i världen.

Utsläppen av små partiklar i staden är nästan dubbelt så höga som rekommendationerna från World Health Organisation.

"Huvudstaden överskrider dessa riktlinjer"

Enligt en annan rapport som släpptes av Londons borgmästare Sadiq Khan i oktober riskerar 7,9 miljoner personer i London att få andningsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar på grund av de små partiklarna i luften.

– Det är motbjudande att veta att inte ett enda område i London når upp till World Health Organisations hälsostandard. Men det är ännu värre att nästan 95 procent av huvudstaden överskrider dessa riktlinjer med minst 50 procent, säger han till Huffington Post.

Samtidigt menar professor Philip Thomas att jämförelsen med ett radioaktivt område är lätt att missförstå eftersom riskerna med att bo på en plats där en kärnkatastrof ägt rum är mindre än många kanske tror.

Få medvetna om de små riskerna

Hur tycker Philip Thomas att londonborna ska reagera om ett radioaktivt moln skulle dra in över West Sussex?

"Keep calm and carry on."

– Väldigt få människor är medvetna om hur relativt små riskerna med kärnkraft är, även efter att en stor nukleär olycka har skett – för att inte glömma hur sällsynt en sådan händelse är, säger Thomas.

Om en riktig olycka skulle ske tvingas regeringen evakuera 44 000 personer tillfälligt, enligt studien. 360 000 personer skulle få anti-strålningstabletter och 410 000 skulle rådas att stanna inomhus.