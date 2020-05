AAK svarar om palmoljan – hänvisar till mellanhänder

Palmolja finns i hälften av produkterna vi köper i dagligvaruhandeln, liksom i en stor mängd biodiesel. Men den utbredda användningen har ett högt pris. I Indonesien bränns regnskogen i naturreservat ner, för att ge plats åt enorma palmoljeplantager. Expressens kartläggning på plats visar hur den illegala palmoljan hanteras av flera av de så kallade kvarnar som svenska oljejätten AAK listar på sin egen hemsida.

Under arbetet med reportaget nekades Expressen en intervju med bolaget. Efter publiceringen har oljejätten valt att själva publicera en ”respons”, med ”synpunkter till våra olika intressenter”. Dock utan att höra av sig till Expressen.

Bolaget trycker i dokumentet på att de inte direktimporterar från ”högriskområdet” som Expressen granskat – utan tar in palmoljan därifrån via mellanhänder. De skriver:

”Vi arbetar och samarbetar med våra leverantörer, som i sin tur har den direkta relationen till kvarnarna, och som i sin tur köper in från småjordbrukare, agenter och återförsäljare.”

Hänvisar till löften från leverantörerna

Gällande de kvarnar som Expressen kunnat visa hanterar illegal palmolja hänvisar bolaget till löften från underleverantörerna:

”AAK kräver att vår(a) leverantör(er) som har den direkta relationen med moderbolaget av de nämnda kvarnarna ska se till så att deras NDPE-policy följs. Moderbolaget har bekräftat till våra leverantörer att de implementerat en s.k. Traceability Master Database över hela tredjepartsleverantörskedjan, vilket gör det möjligt för dem att övervaka källan till de inkommande leveranserna.”

Expressen har ställt följdfrågor om bolagets resonemang kring underleverantörerna, men har ännu inte fått något svar.

Här är Expressens följdfrågor:

• Ni skriver i svaret ni publicerat att inköpen från de kvarnar i Tesso Nilo som listas på er sajt (varav flera enligt Expressens granskning hanterar illegal palmolja) sker genom mellanhänder. Tar ni tillräckligt ansvar för att själva kontrollera var kvarnarna ni listar hämtar sin palmolja?

• Expressens granskning visar alltså att kvarnarna ni själva namnger på AAK:s hemsida hanterar palmolja från naturreservat - känner ni er fortsatt trygga med de leverantörer ni använder?

• Ni beskriver hur era underleverantörer intygat att de inte använder illegal palmolja. Ändå visar vår granskning att flera av kvarnarna, som ni själva namnger, gör just detta. Hur ser ni på det?

• När Expressen nu påpekar att flera av de kvarnar ni själva listar hanterar denna illegala palmolja, kommer ni framöver att se till så att era leverantörer slutar att använda dem?

• Hur kan ni framöver garantera att de råvaror ni köper in, via just underleverantörer, inte kommer från illegala plantager?

• Ni skriver i ert svar att det går att komma runt problemet med spårbarhet genom att handla från trygga områden. Varför handlar ni samtidigt från mindre trygga områden genom underleverantörer (vilket bekräftas på den lista över kvarnar som ni själva hänvisar till)?

