Översvämningar och jordskred skakar stora delar av södra och centrala Kina när regnet fortsätter ösa ner över landet.

Hittills har Kinesiska myndigheter rapporterat 61 döda och 350 000 evakuerade i samband med ovädret. I ett pressmeddelande som publicerades under torsdagen skriver Kinas ministerium för katastrofhantering att 9 300 byggnader har kollapsat i översvämningarna och nästan 4 miljoner hektar land har förstörts skriver Reuters.

Kostnaderna efter senaste månadens kraftiga skyfall beräknas bli över 18 miljarder kronor.

Över 100 personer döda

På bilder från området syns räddningstjänsten försöka rädda strandade människor från översvämningar och jordskred.

En stor insats pågår i området för att evakuera de boende. Foto: IMAGINECHINA / A RAN - IMAGINECHINA/SIPA USA SIPA USA Över hundra personer har försvunnit. Foto: IMAGINECHINA / A RAN - IMAGINECHINA/SIPA USA SIPA USA

Enligt Daily Mail jobbar nu myndigheter med att dela ut bomullsfiltar, bambumattor och andra förnödenheter till boende i de utsatta områdena. En tjänsteman som arbetar med Kinas vattenresurser har berättat för tidningen att nära sju miljoner människor har drabbats av konsekvenserna efter regnet.

Därtill rapporteras över 100 personer dött eller försvunnit sedan starten av årets regnperiod.

Mer regn och åska

Översvämningar, skyfall och jordskred är vanligt förekommande i de utsatta områdena under den här delen av året.

Flera byar är totalt översvämmade. Foto: IMAGINECHINA / TANG GUANGDONG - IMAGINECHINA/SI SIPA USA

Men enligt Daily Mail ska årets kraftiga nederbörd mätts upp till det det högsta någonsin i början av sommaren. På vissa håll står nu vattnet två meter över markytan och myndigheterna varnar för att det kan bli värre.

Nya regnstormar förväntas dra in över Guangdong, Fujian, Jiangxi, Yunnan, Sichuan and Taiwan under de närmaste dagarna. Dessutom varnar myndigheter nu för kraftigt åskväder på flera håll i landet.

