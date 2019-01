2018 det varmaste åren någonsin för världshaven

Den förra toppnoteringen gjordes 2017. De fem åren med högst notering har alla gjorts de senaste fem åren, enligt CNN.

Samma forskarteam publicerade förra veckan en studie som visar att världshaven värms upp snabbare än vad forskarna tidigare trott, skriver CNN.

Högre temperaturer i haven leder till flera problem, bland annat stigande vattennivåer, mer intensiva stormar, tyngre regn och smältande polarisar.

LÄS MER: Nytt larm: Smält is från Antarktis har sexdubblats

Forskaren: ”Havets uppvärmning mycket synligare”

Forskaren Kevin Trenberth, medförfattare till studien, säger att de stigande temperaturerna för världshaven är ett bättre sätt att hålla koll på klimatförändringarna än temperaturen i luften.

– Den globala medeltemperaturen påverkas mycket av väder, El Nino och så vidare. Havets uppvärmning är mycket synligare, säger Kevin Trenberth till CNN.

Han säger att temperaturen i världshaven är en bättre indikator för globala klimatförändringar än lufttemperaturen eftersom temperaturen i luften påverkas av väder och stormar – medan världshaven temperatur inte är lika spretig.

LÄS MER: Klimatförändringar gör världshaven varmare

Isen på Antarktis smälter i allt snabbare takt

I början av veckan rapporterade Washington Post att issmältningen vid Antarktis ökat till 252 miljarder ton per år sedan 2009. Det visar till en forskarrapport som i måndags publicerades i ansedda skriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mellan 1979 och 1989 smälte Antarktis glaciärer med cirka 40 miljarder ton per år.

– Ställena som genomgår förändringar på Antarktis är inte begränsade till ett bara ett par platser. De verkar vara mer utbredda än vad vi trott. Det verkar, för mig, vara en orsak till oro, sa klimatforskaren Eric Rignot till Washington Post.