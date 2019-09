Sedan i december förra året har Alexandria Villasenor en gång i veckan tagit med sig en skylt på tunnelbanan i New York för att åka till FN:s högkvarter i New York. Hon har slagit sig ned på samma bänk varje fredag för att strejka för klimatet med en skylt, med texten ”School strike 4 climate”.

Under hösten hade hon besökt släktingar och på nära håll upplevt de allvarliga skogsbränderna i Kalifornien. Det fick henne att vilja göra sin röst hörd i kampen för klimatet.

Hon hade inspirerats av vad som hade skett i Sverige, där en nästan jämngammal elev - Greta Thunberg - hade satt sig med en skylt utanför riksdagshuset i Stockholm.

– Sedan så jag Greta Thunbergs tal under COP24 och då visste jag till slut vad jag skulle göra. Så den 14:e december 2018 bestämde jag mig för att jag skulle ansluta till hennes protest, säger Alexandria Villasenor och fortsätter:

– Jag tog med mig en skylt och åkte med tunnelbanan genom New York och hittade en bänk utanför FN och jag satt där i flera timmar.

När hon dök upp utanför FN-skrapan var hon ensam och fick först bara uppmärksamhet av säkerhetsvakter som bad henne flytta sig. Hon säger att det att det snart förändrades och genom sociala medier fick hennes protest allt mer uppmärksamhet och snart började fler ansluta.

Klimataktivisten Alexandria Villaseñor berättar om Greta Thunbergs betydelse för miljörörelsen.

”Kommer att fortsätta”

Under de 41 veckor hon har strejkat varje fredag har Fridays for Future-rörelsen vuxit snabbt i New York. Det är inte så konstigt, säger hon.

– Klimatkrisen blir allt mer allvarlig och allt fler elever går ut i strejk varje fredag, de engagerar sig för att göra sina röster hörda. Det som ligger bakom är den brådska vi alla känner, vi har insett att vi bara har elva år innan vi når fram till ofrånkomliga effekter av klimatkrisen. Så vi kommer att göra våra röster hörda och vi kommer att fortsätta till dess att världsledare lyssnar på oss, säger hon.

Vilken skillnad menar du att ni faktiskt kan åstadkomma?

– Vi kommer att se till att vi involveras i politiska beslut. För besluten som fattas i dag kommer att påverka vår framtid. Vi behöver få ned globala utsläpp av växthusgaser, vi behöver en omställning till förnybar energi och vi behöver ställa utsläpparna till svars.

Alexandria Villasenor var en av de yngsta arrangörerna bakom strejken i New York i fredags då uppskattningsvis 250 000 människor deltog, enligt vad amerikanska medier rapporterar. Det var hon som introducerade Greta Thunberg i samband med det avslutande talet i Battery Park på södra Manhattan.

– Det var en ära att få presentera Greta Thunberg. Det var ett fantastiskt ögonblick eftersom Greta var anledningen till att vi alla var där, hon är anledningen till att den här rörelsen existerar. Att ha grundaren här i New York City var väldigt stärkande, säger hon.

”En inspiration”

De båda har träffats flera gånger sedan Greta Thunberg anlände till USA och har lärt känna varandra allt mer efter att tidigare ha haft kontakt via sociala medier. Villasenor berättar att hon åkte till hamnen i New York i slutet av augusti för att välkomna henne och sedan dess har de även strejkat tillsammans utanför FN.

– Hon har blivit en inspiration för elever över hela världen och hon är en av de mest ödmjuka personer jag har någonsin träffat. Hon är väldigt snäll och lyfter upp andra och ser till att hela den här rörelsen är väldigt inkluderande, säger Villasenor.

Samtidigt som flera världsledare anländer till New York under helgen pågår även Social Good Summit. På scenen intervjuas klimatexperter, unga aktivister, makthavare samt entreprenörer som på olika sätt har engagerat sig i bland annat klimatfrågor.

Alexandria Villasenor deltog i ett samtal om hur hon kämpar för sin framtid och Greta Thunberg skulle också ha intervjuats under eftermiddagen. Enligt arrangören ville den svenska klimataktivisten i stället koncentrera sig på talet i FN under måndagen och tvingades ställa in i sista sekund.

Alexandria Villasenor säger att trycket på de mest uppmärksammade unga klimataktivisterna har blivit större i takt med att rörelsen har vuxit.

– Vi har en hel del på våra axlar, det är en väldig press. Världsledare skulle ha gjort sina jobb och kämpat för vår framtid. Vi borde inte vara här ute och protestera och organisera. Det har aldrig varit vad barn ska göra, barn ska kunna njuta av sina liv. Men det som sker nu är att elever ger upp sin barndom för att ha en framtid, säger Villasenor.

”Symboliskt”

När klimattoppmötet inleds under måndagen kommer Alexandria Villasenor finnas på plats inne i FN-skrapan. Bänken utanför, där hon strejkat för klimatet sedan i december, kommer då att vara tom.

– Att sitta utanför har varit symboliskt, eftersom det är dit världsledare kommer för att sluta avtal om att minska globala utsläpp. Bänken är där min aktivism startade, så jag kommer alltid att minnas den platsen.

Hur länge tänker du fortsätta dina fredagsstrejker?

– Jag kommer att fortsätta varje fredag till dess att världsledarna möter våra krav, säger Alexandria Villasenor.