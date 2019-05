Klimat-apokalypsen kan vara här inom 100 år

En studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Science visar att de smältande inlandsisarna på Grönland och Antarktis kan pressa upp havsnivån över två meter från nuvarande nivå det närmsta seklet.

Studien bygger på en teknik som kallas ”strukturerad expertbedömning” och har samlat kunskapen från 22 experter.

Det bygger på en rationell konsensus och redovisar både osäkerheter och en mångfald av åsikter och perspektiv.

”Djupa konsekvenser för mänskligheten”

– En sådan ökning av den globala havsnivån kan leda till en landförlust på 1,79 miljoner kvadratkilometer, säger Jonathan Bamber, professor vid Bristol Universitys geografiska institution, till Daily mail och fortsätter:

– En havsnivåhöjning av den här omfattningen skulle få djupa konsekvenser för mänskligheten.

Forskarna säger att den stigande havsnivån utgör ett hot mot både ekosystem och kustsamhällen och hoppas att studien kan bidra till att hitta anpassningsstrategier för framtiden.

Det finns enligt forskningen två huvudlösningar på klimatförändringarna - begränsning och anpassning.

