Det var på torsdagen som ett slukhål öppnades när en pool kollapsade under en hemmafest i Karmei Yosef i centrala Israel.

Två företag hade hyrt ett hus med pool och bjudit dit sina anställda på fest, däribland reklamaren Klil Kimhi, 32.

När sex av företagens anställa simmade runt i poolen började plötsligt vatten sugas ut ur och Klil Kimhi försvann ner under jorden tillsammans med en annan festdeltagare.

– Det gick på några sekunder. En virvel skapades i poolen och det blev konstiga vågor, säger Aviv Bobalil, som arbetade som badvakt på festen, till israeliska Ynet.

Bobalil såg två personer försvinna ner i slukhålet och kort därefter kom ett rop på hjälp. En 34-årig festdeltagare fick hjälp upp av sina vänner och klarade sig med lindriga skador.

Men Klil Kimhi var fortfarande borta.

Efter fem timmar – hittades i tunnelns slut

Först efter en fem timmar lång insats hittades Kimhi av räddningstjänsten som arbetade hårt med att stötta upp marken under arbetet för att minimera risken nya ras.

– Vi skickade först ner en sökhund med Go Pro-kamera. När vi hade kommit ner fem meter fortsatte vi 15 meter in i en sorts tunnel under villan, säger insatsledaren Oren Shishitsky till Ynet.

Där låg Klil Kimhi som hade fastnat i lera och vatten i slutet av tunneln. Han dödförklarades kort efteråt.

Paret misstänks för vållande till annans död

Den uthyrda fastigheten ägs av Natan Meller, 70, och hans hustru Rachel, 65, enligt Haaretz, som båda greps efter olyckan – misstänkta för vållande till annans död och pengatvätt.

Enligt misstankarna har paret inte ansökt om bygglov innan de byggde poolen. Haaretz skriver också att Natan Meller har en bakgrund av brott mot bygglagen. Han har bland annat dömts 2014 för att ha byggt ett festområde på 2 250 utan bygglov.

Trots det säger parets advokat Zion Amir att Natan och Rachel ”aldrig hamnat i bryderi med rättvisan” och kallar tragedin ”en blixt från klar himmel”, i en intervju med Haaretz.

– Sådana saker händer en gång på hundra år. Tyvärr hände det, sa han inför den lokala domstolen enligt Washington Post.

”Vi är förkrossade”

I sociala medier har flera reagerat starkt på den ovanliga och tragiska olyckan.

Den amerikanska ideella organisationen Stand With Us, där Kimhi var alumn, har publicerat en bild på sin Facebook-sida med en bild på Kimhi – som har översvämmats av gilla-markeringar och kommentarer.

”Vi är förkrossade över att höra om Klil Kimhis bortgång, en alumn från StandWithUs Israel Fellowship”, skriver organisationen.

