I ett inlägg på Twitter berättar hon om kommentaren som förändrades allt:

”Jag glömmer ALDRIG när en kille på en kemilektion på gymnasiet sa 'du kommer aldrig jobba på Nasa' och skrattade åt mig. Det var dagen då jag bestämde mig för att bli ingenjör”.

Harriets Hunts historia har genererat hejarop från hela världen, på bara ett par veckor har tweeten gillats nästan en halv miljon gånger.

I podcasten Lash berättar Harriet Hunt mer om den elaka kommentaren som fick henne att satsa på en ingenjörskarriär.

– Jag hade på mig en Nasa-tröja typ varje dag, och en kille försökte alltid provocera mig på olika sätt. Han sa att jag aldrig skulle få jobb på Nasa.

Hon fortsätter:

– Jag fortsatte tänka på hans kommentar hela första året på college. Jag tänkte ”Nasa är målet”.

”Alla är inte lyckligt lottade”

Och hur gick det då för Harriet Hunt – fick hon jobb på Nasa?

Hon går just nu tredje året på University of Illinois, i Chicago i USA, där hon läser flyg- och rymdteknik. Under utbildningens gång har hon haft flera prestigefyllda praktikplatser – bland annat på Nasa.

Där jobbade hon med mjukvara på Nasas Marshall Space Flight Center i Alabama.

Men det var ingen lätt resa. Harriet Hunt berättar att hon kämpade med sina betyg och fick jobba hårt för att ta sig dit hon är i dag. Hon tror också att hon har möjligheter som inte alla fått i livet:

”Alla är inte lyckligt lottade med en familj som är så stöttande. Min mamma jobbar med vetenskap och teknik, och hyllar alltid mina ambitioner, och det är en stor del i varför jag är framgångsrik”, skriver Hunt på Twitter.

