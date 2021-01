Klass 1-varning för snö i Stockholm och Uppsala

Det kan bli besvärligt väder i huvudstaden i morgon.

Under måndagsnatten drar ett snöfallsområde in över Stockholms län och Uppsala län. Och SMHI har nu utfärdat en klass 1-varning för snöfall på sin hemsida under måndagen.

I kombination med nordliga vindar finns det även risk att stora mängder snö faller över Upplandskusten och Roslagskusten.

På flera håll i länen väntas det falla mellan 5-15 centimeter snö.

Det något som kan få effekter på trafiken, menar Per Holmberg meteorolog på Storm.

– Det är väl därför de varnar. För att det kan ha påverkan på samhället i någon grad, säger han.

– Det är framför allt mitt på dagen som det kan bli lite snöhalkigt på vägarna.

Oväder från Balkan

Snöovädret från Litauen når den svenska kusten under måndagsmorgonen – och väntas ha påverkat hela östra Svealand mitt på dagen.

Därefter kommer snöfallet att röra sig norrut och upp över Norrlandskusten.

– Det drar vidare norrut framåt kvällen och då kommer det in över norrlandkusten.

LÄS MER: Vinterdäcken som är farligast på vägarna

Se även: Dramatiska bilderna – här går en massiv lavin