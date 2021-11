Kvinnan, som är i 30-årsåldern, förs in i operationssalen och blir ombedd att ligga på rygg med armarna hängandes över kanten bakom huvudet. Det gör ont i axlarna säger hon till narkosläkaren, som lägger en handduk under höger axel. Innan hon hinner säga mer blir hon nedsövd. När hon vaknar är hennes arm ur led. Berne kallar då in en kollega i operationssalen. Tillsammans googlar de på hur man reponerar en axel, och drar tillbaka den.

Så beskriver en av kvinnorna som anmält Fredrik Berne och Klinik 34 sitt besök. Händelsen utreds just nu av Ivo. Totalt har 20 ivo-anmälningar gjorts. Bakom anmälningarna ligger upp till 18 personer, där vissa är anonyma och därmed kan ha gjort flera anmälningar.. I tre fall har Berne fällts, fyra utredningar pågår och 13 är nedlagda.

Samtidigt granskar Ivo sedan 2018 Fredrik Bernes yrkesutövning – i den utredningen används ett antal av de nedlagda anmälningarna som underlag. Granskningen är i beslutsfasen, uppger tillsynsläkaren Marie-Lois Ivarsson.

– Det är olika om det är fara för liv och hälsa eller om det bara är utseendemässigt. Man får bedöma det utefter vad det är. Men nu har det ju ändå kommit en ny lag när det gäller hälso- och skönhetsingrepp som sådan och det tänker jag möjliggör för oss också att stävja på ett helt annat sätt än tidigare, säger hon.

Ny lag från juli 2021 Klinik 34 omsatte 23,3 miljoner under 2020 och på klinikens hemsida beskrivs verksamheten som "Estetisk kirurgi & hudvård". Fredrik Berne använder sig av titeln "estetisk kirurg", vilket är ett omtvistat begrepp. "Estetisk kirurg" är inte en skyddad yrkestitel, så som plastikkirurg, utan kan utföras av en kirurg utan specialistkunskap. Den 1 juli 2021 ändrades lagen kring estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innefattar ett kompetenskrav för den som utför behandlingar – endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Fredrik Berne menar att han även fortsatt kan göra skönhetsingrepp. Eftersom han genomfört plastikoperationer och ingrepp under tio års tid anser han sig ha kompetens i enlighet med nya lagen. När Expressen frågar Inspektionen för vård och omsorg om han tolkat lagen rätt svarar myndigheten att det ännu är oklart: – Jag tror att det blir svårt för oss att svara på de här frågorna om man ska vara riktigt ärlig, just nu. Det sitter ett gäng medarbetare runtom i landet och jobbar ganska intensivt med det här, eftersom det är en ny lag. Vi behöver formera våra styrkor på bästa sätt för att kunna göra adekvata bedömningar i våra beslut, säger Jonas Malm vid Ivo:s presstjänst.

Behandlade tumör med kortison

En av anmälningarna, som Ivo fällt Berne för, gäller en kvinna som hade en cancertumör i ansiktet, som behandlades med kortison. Först efter sju besök remitterades patienten vidare.

Flera andra har handlat om resultat efter operationer: Lös hud, ojämna resultat och dåliga ärrbildningar. Två olika kvinnor har också anmält att de har pressats till att ta av sig trosorna när det – enligt dem – inte har behövts.

Utöver anmälningarna har det kommit in tio klagomål till Ivo, bland annat uppger en kvinna att hon som patient fått frågan om att dejta Berne, och att han enligt kvinnan sagt att de kunde ha det ”mysigt” och ”gå på dyra restauranger”. En annan patient menar att hon uppmanats att fettsuga blygdläpparna.

"BAM" skriver Berne tillsammans med en smiley och sitt Instagram-namn på en patients kropp.

Fredrik Bernes svar på kritiken och anmälningarna

Fredrik Berne, 46, är legitimerad kirurg och driver sedan 2010 Klinik 34 i Göteborg.

Kliniken har tidigare varit i blåsväder. I ett av fallen som blivit omskrivet i medier fick patienten vända sig till en annan läkare för att korrigera sitt misslyckade ingrepp. 29-åriga Agnes, som Expressen pratat med, gjorde likadant.

När SVT Nyheter publicerade flera artiklar gällande Klinik 34 gick Berne ut på sin Instagram och kallade medierna för ”fake news”.

– Hej alla glada följare och nättroll där ute, det har varit en intensiv helg med fake news ute i media. I morgon tänkte jag att jag ska försöka dela så mycket som vi kan, utefter patientsekretess i Sverige och så vidare, sa han då.

"Fake news" anser Fredrik Berne efter SVT:s publicering.

Expressen har flera gånger sökt Fredrik Berne. Till slut får vi svar på mejl. Vi frågar om det pågående Ivo-ärendet med patienten som säger sig ha vaknat med axeln ur led, där Fredrik Berne tillsammans med en kollega ska ha dragit tillbaka axeln.

”Det stämmer inte. Däremot är ingen kirurgisk verksamhet utan komplikationer och det är alltid beklagligt när en patient drabbas av en komplikation. Jag har inte reponerat en axel. Däremot kan jag bekräfta att vi har en patient som i samband med ett kirurgiskt ingrepp fått en påverkan på axeln. Vi ombesörjde att hon fick omedelbar hjälp, röntgen och bedömning av specialist i ortopedi”, skriver han.

Ett par patienter uppger att de blivit tillsagda att ta av sig trosorna trots att de inte velat. Är det viktigt att stå helt och hållet naken för efterbilder?

”Det stämmer inte. Alla ingrepp som utförs fotodokumenteras för patientens skull. Före- och efterbilder är en viktig del för patienten och patienten får dessa vid sitt återbesök. Beroende på ingreppets art så fotograferas olika områden. Vid fotografering finns alltid annan personal med i rummet. Om patienten vill ta kort med trosa på görs det eller om patienten inte alls vill ta före- eller efterkort så tas inga. Det är med andra ord helt upp till patienten och vi säger inte till någon att ta av sig mot deras vilja.”

Du har själv uttryckt på din Instagram-story att medierna sprider ”fake news” – vad är det som är fejk enligt dig?

”Det har framförts många felaktigheter från patienter till media, där händelseförlopp och operationer beskrivs som inte stämmer. Det har varit patienter som påstår att områden är opererade vilka de inte är, patienter som påstår att de drabbats av komplikationer som de inte har eller beskrivit vår verksamhet på ett felaktigt sätt.”

Agnes Nyberg, 29, genomförde det riskabla ingreppet i Göteborg.

Bernes egna anmälningar

Fredrik Berne menar att han har utsatts för en förtalskampanj på sociala medier, där flera patienter samlas via olika konton och hashtags för att sprida sin kritik. Berne och hans advokat har gjort flera polisanmälningar om grovt förtal och utpressning.

Åklagare Jacob Hallberg har lett flera av utredningarna. I ett mejl till Expressen skriver han att ”de flesta förundersökningarna har lagts ner utan att någon utpekad person delgivits misstanke om brott”.

”Såvitt känt pågår fortfarande förundersökningar avseende ett antal större konton på bland annat Instagram som gjort inlägg med misstänkta förtal mot aktuell målsägande. Dessa leds dock för närvarande av polis.”

Klinik34 har anmälts 20 gånger till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.