Kings ilska mot Musk: ”De borde betala mig”

Elon Musk vill börja ta betalt för att användare ska vara verifierade på Twitter. Kostnaden att få ha den blåa bocken bredvid sitt namn kommer vara 20 dollar per månad, enligt amerikanska medier.

Flera redan verifierade personer på Twitter har meddelat att de kommer lämna plattformen om de måste betala.

En av dessa är den kända författaren Stephen King som har skrivit i en tweet att han kommer lämna Twitter om han måste betala 20 dollar för den blå bocken. ”De borde betala mig”, skriver han.

Stephen King har 6,9 miljoner följare på plattformen.

Elon Musk kom direkt med ett motbud. ”Hur låter åtta dollar?” skriver han angående priset, och lägger till att ”vi måste betala räkningarna på något sätt!”

Stora förändringar inom företaget

Elon Musk har nu utsett sig själv till VD för Twitter. I hans ansträngningar att ta över kontrollen av företaget har han löst upp styrelsen och sparkat flera högt uppsatta personer.

Upplösningen av företagets styrelse är bara tillfällig och ägaren kommer inte vara ensam styrelsemedlem för evigt, har Elon Musk skrivit i en tweet.

En fjärdedel av de anställda planeras att sparkas från företaget, skrev the Washington post under måndagen. Vilket innebär att cirka 2 000 personer kommer förlora sina jobb, skriver the Guardian

Tidigare har Elon Musk sagt till potentiella investerare att han planerar att sparka 75% av personalen för att få ner företagets skulder, skriver the Washington post. Han har senare förnekat detta inför personalen och sagt att han inte kommer säga upp en så stor del av de anställda.

