"Till besvikna moderat-aktiva, borgerliga väljare och andra som undrar hur det kunde bli Löfven till slut ändå: Bli inte bitter, lär av S i stället!" Så twittrar Anna Kinberg Batra i dag, tidigare partiledare för Moderaterna.

Att hon uppmanar folk att inte bli bitter är ingen tillfällighet. Nuvarande partiledare Ulf Kristersson sa i en intervju med Tv4-nyhterna "Jag är inte bitter" efter den tunga regeringsförlusten.

Anna Kinberg Batra skickar således ett tips som är illa dolt i krönikan till sin efterträdare, men även andra moderater som känner sig bittra. Och med rådet kommer också ytterligare en uppmaning, för den som kan sin moderata partihistoria: Sluta snacka skit inför publik om era egna. Håll ihop och håll tyst utåt.

Ulf Kristersson. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Interna stridigheter har förstört tidigare

Anna Kinberg Batra berättar i krönikan om hur de fyra alliansledarna allt mer har glömt sin lojalitet och börjat visa tecken på splittringar. Bland annat efter IT-skandalen, som uppdagades i juli 2017, då alla fyra partiledare var överens: Tre statsråd skulle behöva avgå, och Stefan Löfven själv också om de hade lite vind i ryggen.

Resultatet blev att två av tre statsråd fick avgå, och Stefan Löfven satt kvar. Alliansledarna var inte nöjda med resultatet men lyckades inte förmedla det tillräckigt starkt för att lyckas påverka politiken och Sverige och Socialdemokraterna.

Anledningen? Att alliansledarna inte höll ihop tillräckligt väl, enligt Anna Kinberg Batra.

"Bara några veckor senare hade C och L ångrat sig, utan att mycket annat hade hänt än att allianspolitiker, inte minst moderater, hade kritiserat varandra medan S höll ihop mot oss".

Kritiseras inför öppen ridå

Anna Kinberg kom till partiledarposten i januari 2015 som en hyllad moderat och ledare. Innan dess kallades hon inte sällan för kronprinsessan, efter att den blivit känt att förre statsministern och partiledaren Fredrik Reinfeldt skulle avgå.

Men hennes stöd dalade under hela hennes partiledartid. Och i stället för att känna partiets fullödiga stöd märkte hon av kritik som framfördes mer eller mindre offentligt.

I maj 2017, kräver Östergötlands länsförbundsordförande Christian Gustavsson offentligt hennes avgång.

– Man kan vara en fantastiskt bra människa och en skicklig politiker, men man kan ändå vara på fel plats. Just nu är Anna på fel plats, sa han till Corren.se.

Anna Kinberg Batra. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Avgick med kritik mot kritikerna

Allt fick ett slut strax före klockan 10 fredagen 25 augusti. Då meddelade Anna Kinberg Batra att hon vill lämna uppdraget som partiledare. Det var tydligt att hon riktade en känga åt de som i alltför stor utsträckning kritiserat henne.

– Många moderater ägnar sig just nu åt självskadebeteende. Som i stället för att ägna sig åt politik bara talar illa och varandra. Jag tål kritik, det är mitt jobb. Men jag tror inte att väljarna blir särskilt imponerade av oss just nu, sa hon under den extrainsatta presskonferensen.

Nu kommer alltså ännu en passning till Moderaterna, och hur de bör gå vidare: Håll ihop. Bli lite mer sossiga.

"Inte för att Socialdemokraterna har de politiska svaren. Men de är bra på en viktig sak som avgjorde allt. Makt".

Det återstå att se om nuvarande partiledare Ulf Kristersson väljer att svara.