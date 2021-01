Kinas varning till Taiwan: Då blir det krig

Under hösten ökade spänningarna i sundet mellan Kina och Taiwan. Så sent som förra helgen rapporterade Taiwan att flera kinesiska stridsflygplan gick in i Taiwans luftrum.

Kina menar att Taiwans regering försöker förklara ön som formellt oberoende.

– Taiwan är en oskiljaktig del av Kina, säger talesman Wu Qian.

Samtidigt har Taiwans president Tsai Ing-wen upprepade gånger sagt att ön redan är ett oberoende land som heter Republiken Kina.

Fördömer hotet

Under en presskonferens menar Wu Qian att det är en ”handfull” människor som vill se ett självständigt Taiwan.

– De som leker med eld kommer bränna sig själva och Taiwans självständighet betyder krig.

Taiwan har fördömt Kinas hot och säger nu att Kina borde fundera noggrant och inte underskatta landets beslutsamhet om självständighet och upprätthålla frihet och demokrati. Samtidigt har öns president, Tsai Ing-wen, lovat att försvara landets frihet och inte blir tvingade till något.

USA lägger sig i

Kinesiska kränkningar av Taiwans luftrum har inträffat så gott som dagligen den senaste tiden – men de brukar vanligtvis utföras med ett eller två plan.

Men vid helgen incident, med fler plan, reagerade även USA.

– Vi uppmanar Peking att upphöra med sina militära, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar mot Taiwan och i stället gå in för en meningsfull dialog med sina grannar, inklusive Taiwan, sa det amerikanska utrikesministeriets talesperson Ned Price.