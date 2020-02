Kina utvisar journalister efter debattartikel om coronavirus

Beslutet om utvisningen bygger på en debattartikel om det nya coronaviruset och publicerades den 3 februari.

I artikeln skriver den amerikanska journalisten och professorn Walter Russell Mead om hur illa Kina har hanterat corona-krisen.

Men det är rubriken på artikeln som har kritiserats av den Kinesiska regeringen – China Is the Real Sick Man of Asia. Titeln refererar till frasen ”Sick man of Asia”, en rasistiskt och nedsättande stereotyp, som historiskt sett har används för att beskriva det kinesiska folket som orena, skriver NBC News.

Under onsdagen meddelande Geng Shuang, talesperson för Kinas regering, att journalisternas pressvisum dras in på grund av rubriken.

”Välkomnar inte medier som publicerar rasistiska uttalanden”

Den kinesiska regeringen har tidigare krävt en ursäkt från Wall Street Journal, något den amerikanska tidningen har avböjt att göra. Det skriver The New York Times.

”Det kinesiska folket välkomnar inte medier som publicerar rasistiska uttalanden och utsätter Kina för skadliga attacker”, sa Geng Shuang på en pressträff under onsdagen.

De berörda journalisterna är nyhetsreportrar i Kina och skriver för Wall Street Journal. De tre journalisterna har med andra ord ingenting att göra med den kritiserade debattartikeln, skriver The New York Times.

I ett pressmeddelande skriver William Lewis, vd och ansvarig utgivare på tidningen, att han är besviken på Kinas beslut.

”Våra debattsidor publiceras dagligen artiklar med åsikter som folk inte håller med om – eller som folk håller med om – och det var inte vår intention att kränka någon med vår rubrik.”, skriver han och fortsätter:

”Men det har tydligen upprört och oroat många kineser, vilket är något vi beklagar och ångrar.”

William Lewis, vd och ansvarig utgivare på The Wall Street Journal, är mycket besviken på Kinas utvisningsbeslut. Foto: ANDY RAIN/TT

Första gången på över 20 år

I ett mejl till The New York Times skriver The Wall Street Journals redaktör Matt Murray om utvisningen av deras medarbetare.

”The Wall Street Journals nyhetsredaktion har haft personal i Kina över 40 år och var djupt dedikerade till att täcka en av de viktigaste historierna i vår era. Vi kommer att stötta våra journalister, deras jobb och säkerhet. Och vi kommer de närmaste dagarna att kämpa för att få beslutet omprövat.”

Detta är den första gången sedan 1998 som utländska korrespondenter utvisas ur Kina, enligt The foreign correspondents club of China. De kallar återkallelsen av journalisternas pressvisum för ”en aldrig tidigare skådad form av vedergällning”, skriver The New York Times.

