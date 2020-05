Taiwan:

Världshälsoorganisationen WHO inledde sitt årsmöte under måndagen. De 194 medlemsländerna deltog och huvudtemat var förstås coronaviruset. Taiwan har framgångrikt bekämpat covid-19 och har bara haft 440 rapporterade fall och sju avlidna. Det gör 0,3 döda per miljon invånare, jämfört med 365 döda per miljon i Sverige. Men Taiwan fick trots intensivt lobbyarbete inte delta vid WHO mötet. Det är Kina som alltid motsatt sig Taiwans medverkan eftersom Peking ser Taiwan som en del av Kina. Taiwan hade observatörsstatus från 2009 till 2016, men har inte ens det sedan Tsai Ing-wen valdes till Taiwans president 2016. Hon beskylls av Kina för att vara separatist, något hon förnekar.

Taiwans president Tsai Ing-wen Foto: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE / HANDOUT / / EPA TT NYHETSBYRÅN

Sydkorea:

Även i Sydkorea har fotbollen kört igång men inför tomma läktare, precis som i Tyskland. Fast helt tomma var de inte. När FC Seoul spelade i helgen så fanns 30 mannekängdockor på läktarna, fem manliga, 25 kvinnliga. Men uppmärksamma tittare tyckte att en del av dem mer såg ut som sexdockor. De höll även upp annonser för sexwebbsajter. FC Seoul har nu bett om ursäkt och sagt att de bättre borde ha kollat upp företaget som försåg dem med dockorna.

Dockor i stället för publik när FC Seoul spelade fotboll. Och fel typ av dockor, enligt kritikerna. Foto: RYU YOUNG-SUK / AP TT NYHETSBYRÅN

Mexiko:

Sjukvårdspersonal hyllas världen över för sina insatser under coronakrisen. Men i Mexiko har många sjuksköterskor blivit attackerade. Minst 47 angrepp har ägt rum, enligt den mexikanska regeringen. En av dem är 59-åriga Ligia Kantun. Hon berättar för BBC hur en bilist kastade hett kaffe mot henne och skrek: ”Infekterad!”.

– Det är hemskt, säger hon. Hon arbetade även under svininfluensa utbrottet 2009 och ett kolerautbrott 2013, men inget liknande hände då. Mexikanska medier har också rapporterat om hur sjuksköterskor inte släpps ombord på bussar, eftersom de andra passagerarna tror att de är smittade med covid-19.

Skådespelerskan Marian Seona i en stödaktion för Mexikos sjukvårdspersonal. Flera sjuksköterskor har blivit attackerade. Foto: CARLOS TISCHLER/SHUTTERSTOCK / CARLOS TISCHLER/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Qatar:

Qatar har infört världens hårdaste straff för de som inte bär ansiktsmask på offentliga platser. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar i värsta fall tre års fängelse och motsvarande en halv miljon kronor i böter. De nya reglerna började träda i kraft under måndagen. Qatar vid Persiska viken är ett av världens hårdast drabbade länder sett till antalet fall per invånare. Landet har 2,75 miljoner invånare och över 30 000 bekräftade fall av corona. Dödssiffran är dock låg, 15 har avlidit.

Qatars huvudstad Doha. Antiksmasker är obligaroriska här och den som bryter mot lagen riskerar fängelse. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Grekland:

En av världens mest berömda sevärdheter är öppen för turister igen. Akropolis i Aten tog emot sin första besökare under måndagen. Även muséer och andra turistattraktioner i Grekland slog upp portarna. En av de första upp på den berömda klippan med sina tempelruiner var landets president, Katerina Sakellaropoulou.

- Jag besökte Akropolis i dag, ett världsmonument som fortsätter att inspirera med sin marmor under solen, sa hon efter besöket.

Turisterna måste hålla 1,5 meters avstånd från varandra. Grekland har klarat sig betydligt bättre undan coronaviruset än Italien och Grekland. Landet har bara haft 2 834 bekräftade fall av smittan och 163 har avlidit. Restriktionerna i Grekland började lättas den 4 maj.

Turisterna är tillbaka på Akropolis. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN