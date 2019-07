Kina installerar spionapp på turisters mobiltelefoner

En utredning gjord av the Guardian tillsammans med flera andra internationella partners så som visar att appar installeras av gränspolisen på besökares mobiltelefoner när de försöker ta sig in i Xiangjiang via grannlandet Kyrgyzstan.

Utan samtycke samlar apparna in personuppgifter, kontakter och meddelanden. De söker även igenom telefonen efter filer som myndigheter listat som möjligt misstänksamma.

Turister som kommer in i Xingjiang-regionen ska inte ha blivit uppmärksammade om detta av myndigheter. Inte heller ska de ha fått veta vad mjukvaran letar efter eller att det tas ner information om dem.

Edin Omanović, från campaign group Privacy International, beskrev upptäckten i utredningen som ”mycket alarmerande i ett land där man kan hamna i arrest för att man laddar ner fel app eller nyhetsartikel”.

Ombeds lämna in mobiltelefonerna

När turisterna kommer till gränskontrollen innan de kommer in i Xingjiang ombeds de att lämna in sina mobiltelefoner samt uppge sin pinkod.

Därefter får de vänta i en dryg timma innan de får tillbaka telefonen.

Enligt the Guardian avinstalleras de flesta appar innan mobiltelefonerna ges tillbaka, men några turister har hittat appen i sin telefon.

Det är oklart var informationen som samlas in tar vägen och hur länge den sparas.

”Bevis som visar massövervakningen”

Det är sedan tidigare känt att Kina övervakar befolkningen i Xingjiang, framför allt den muslimska minoritetsgruppen uigurer.

Bland annat har kameror med ansiktsigenkänning installerats på gator och i moskéer.

– Appen är ännu en källa till bevis som visar hur omfattande massövervakningen är i Xinjang, säger Maya Wang vid kinesiska Human Rights Watch till Motherboard som också varit med i avslöjandet.

