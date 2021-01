Kim Yo-Jong petas från sin plats i mäktiga politbyrån

2017 valdes Kim Yo-Jong in i Nordkoreas Arbetaarpartis mäktiga politbyrå, som bara den andra kvinnan någonsin. Först var hennes moster, Kim Kyong-Hui.

Sedan dess har hon blivit alltmer omtalad. 2018 blev hon den första medlemmen av Kim-ätten som besökt Sydkorea, då hon var en del av delegationen under Vinter-OS.

Hon har setts som Kim Jong-Uns högra hand och som hans tänkbara efterträdare, om något skulle hända hennes bror. Talet om att hon kan komma att bli den första kvinnliga diktatorn i modern tid ökade under förra året, då Kim Jong-Un inte syntes till som vanligt och rykten om att hälsan vacklade på grund av covid-19 eller av andra anledningar började gå.

Titlarna matchar inte hennes vikt

Men nu, under partiets kongress, valdes hon inte in i politbyrån igen, rapporterar statliga KCNA. Däremot valdes hon åter in i centralkommittén.

– Kim Yo-Jongs befordransväg är inte linjär. Hon kommer och går och hennes titlar matchar inte alltid hennes vikt, säger docent Leif-Eric Easley vid Ewha Woman’s University i Seoul till Independent.

Han är skeptisk till talet om att hon förbereds för att at över efter Kim Jong-Un.

– Det finns ingen mening med att tala om en nummer två i Nordkorea, men att ha någon annan som kan tala för regimen med auktoritet ger Kim Jong-Un frihet att gå in och öka trycket eller minska det, för att undvika konflikt.