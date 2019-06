Kim Jong-Uns barndom: Bar pistol som 11-åring

Mycket av Kim Jong-Uns liv är höjt i dunkel. I biografin, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un, framkommer dock nya detaljer om diktatorns unga dagar.

En ung Jong-Un blev bortskämd av sin pappa, Kim Jong-il, skriver Daily Mail.

Redan som 11-åring ska Kim ha burit pistol och ska ha varit besatt av filmerna om James Bond, som han kunde avnjuta i sin privata biograf. Han ska också ha älskat Super Mario, pinballmaskiner och basket.

Detta berättar tidigare hushållspersonal i boken, enligt Daily Mail.

”Ett normalt liv”

Vid 12 års ålder skickades Kim till Schweiz för att gå på privatskola. I landet åkte han skidor och spelade basket. Tillsammans med sin halvbror bodde han hos sin moster Ko Yong Suk, som i dag lever i USA.

I boken berättar hon om pojken som skulle växa upp till en fruktad diktator.

- Vi levde ett normalt liv och betedde oss som en normal familj. Jag betedde mig som hans mamma. Deras vänner brukade komma förbi och jag gav dem snacks. Det var en väldigt vanligt barndom med födelsedagskalas och gåvor och schweiziska barn som kom över och lekte, berättar hon enligt tidningen.

Ska ha kastat general till pirayor

Trots mosterns beskrivning av en normal och relativ fri barndom växte Kim upp till en fruktad diktator.

Uppgifter har gjort gällande hur nordkoreanen ska ha låtit en av sina generaler bli nerslängd i en bassäng fylld med pirayor.

Daily Star rapporterar hur generalen ska ha fått sina armar och bröst uppskurna innan han slängdes ner i bassängen, i Ryongsong-palatset i den nordkoreanska huvudstaden Pyongyang.

– Användandet av pirayor är klassiskt Kim, säger en källa till tidningen.

Daily Star spekulerar i om avrättningen kan ha inspirerats av Kim intresse för James Bond-filmer i allmänhet och av filmen ”You only live twice” i synnerhet.

