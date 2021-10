Kim Jong-Un visade upp sina vapen: ”Ska bli oövervinnerliga”

Den nordkoreanska diktaturen, med Kim Jong-Un i spetsen har i dagarna firat det nordkoreanska kommunistpartiets 76-årsdag. Högtidsdagar som denna firas ofta med militärparader, men den här gången såg det lite annorlunda ut.

I stället för under en parad visades Nordkoreas olika vapensystem upp under mässliknande förhållanden – en mässa kallad ”Självförsvar 2021 – samt under en flyguppvisning.

Omringad av interkontinentala, ballistiska missiler, stridsvagnar och porträtt av sig själv sa Kim Jong-Un att han kände en bottenlös stolthet, samtidigt som han rörde vid vapnen, rapporterar BBC. I sitt tal slog han fast att han inte var klar med upprustningen av landets vapenarsenal och att den nordkoreanska armén ska bli ”oövervinnerlig”.

– USA påstår ofta att de inte är fientligt inställda till vår stat, men det finns ingen beteendemässig grund som får oss att tro att de inte är fientliga, sa diktatorn enligt statliga KCNA och anklagade USA för att orsaka instabilitet på den koreanska halvön.

Sydkorea är inte Nordkoreas mål

Kim Jong-Un anklagade även Sydkorea för att hyckla när de kritiserar Nordkoreas vapenutveckling, samtidigt som de själva investerar stora pengar i sitt försvar.

– Men jag säger återigen att det inte är Sydkorea som våra styrkor kommer att behöva kämpa emot. Vi rustar inte upp på grund av Sydkorea, vi ska inte återupprepa den fruktansvärda historien med landsmän som använder militärt våld mot varandra.

Nordkorea har den senaste tiden retat omvärlden genom att testa flera olika nya vapen, inklusive en – enligt Nordkorea – hypersonisk robot och nya luftvärnsrobotar.

Nordkorea förbjuder hockeyfrilla

LÄS MER: Nordkorea hotar FN efter säkerhetsrådets krismöte