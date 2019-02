Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump har haft ett andra toppmöte i Vietnam.

Kravet från Trump var att Nordkorea påbörjar en nedrustning av sina kärnvapen. Kim Jong-Un har svarat med krav på minskade sanktioner från FN och USA.

Få resultat har rapporterats från mötet.

Under torsdagskvällen svensk tid har Nordkoreas utrikesminister, Ri Yong-Ho, kommenterat diskussionerna vid en presskonferens.

Enligt ministern ska man ha lagt fram ”realistiska förslag” för att nå en uppgörelse under mötet. De ska inte ha blivit accepterade av USA:s delegation.

Bland annat handlar det om krav på lyfta sanktioner från USA och FN, något som enligt utrikesministern leder till stora problem för landets befolkning.

Men kravet ska inte ha accepterats av USA.

Ingen uppgörelse på torsdagen

Planen för torsdagen var att ledarna skulle mötas för diskussion under förmiddagen, äta lunch tillsammans, varpå de skulle skriva på en uppgörelse under en formell ceremoni, skriver the Guardian.

Men redan under morgonen ska ledarna ha varit dystra. Någon lunch blev det inte – och inte heller ett avtal.

– Ibland måste man bara gå, och det här var ett av de tillfällena, sa Donald Trump vid en efterföljande presskonferens.

Stämningen var märkbart nedstämd, jämfört med onsdagens positiva attityd. Under onsdagskvällen beskrev Donald Trump mötena som ”lyckade”.

”Bra möten och middag med Kim Jong-Un i Hanoi, Vietnam i kväll. Ser fram emot att fortsätta våra diskussioner i morgon”, skrev Donald Trump på Twitter då.

Niklas Svanström: ”Ett bakslag”

Enligt Niklas Svanström, direktör på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, kan mötet i Hanoi ses som ett bakslag i diskussionerna mellan de två ledarna.

Många hade förväntat sig något form av avtal efter torsdagens möte. Men när sanktioner och kärnvapensnedrustning lyftes var länderna alltför långt ifrån varandra.

– Jag hade förväntat mig att något mer modest skulle komma ut av det här, än att man skulle attackera de här största frågorna på en gång, säger Niklas Svanström.

Samtidigt tror han inte att läget är kört för framtida överenskommelser.

– Relationerna mellan USA och Nordkorea är bättre än den varit på mycket länge. Visst är det ett bakslag, men jag vill även vara positiv inför framtiden, att man kan hitta tillbaka, säger han.