Kika in: Lägenheten där tiden stått stilla – i 50 år

Den annorlunda lägenheten utgör ett färgrikt inslag i stadsmässan H22 i Helsingborg.

Mässan pågår i 35 dagar, hoppas på en miljon besökare och omfamnar vårt sätt att bo och leva nu och i framtiden.

Som en vinkning till det gamla finns delar av 70-talet kvar – troligen som en av H22:s stora publikdragare.

Lägenheten som nu blivit ett museum ligger i ett typiskt miljonprogram-område. Foto: JENS CHRISTIAN Den gamla köksinredningen från 1972. Foto: JENS CHRISTIAN Köket med furustolar och runt bord. Foto: JENS CHRISTIAN

Utställningspedagogen Anja Petersen tar emot i tidstypisk klänning och visar runt i trerummaren i bostadsområdet Drottninghög.

Det uppfördes som så många andra i snabb takt under åren 1965-1975. En miljon bostäder byggdes i Sverige på tio år för att råda bot på bostadsbristen och med syfte att höja bostadsstandaren.

– På Drottninghög byggdes första huset på 20 dagar. Det andra tog bara sju dagar, berättar Anja Petersen.

Husen fick inte vara högre än tre våningar för att slippa hiss och för att föräldrarna skulle kunna se barnen på lekplatsen.

Bilfria miljöer

– Och så införde man bilfria miljöer. På den tiden inträffade massor med olyckor, säger Anja Petersen.

På Drottninghög byggdes 52 bostadshus för sammanlagt 1 200 hushåll. Men miljonprogramområdena har genom åren beskrivits som identitetslösa platser som gör invånarna passiva.

Utställningspedagogen Anja Petersen, själv i tidstypisk dress. Foto: JENS CHRISTIAN Klassisk telefon med nummerskiva. Det var härifrån man ringde Fröken Ur för att få rätt tid. Foto: JENS CHRISTIAN Bokhyllan var viktig i vardagsrummet, liksom sydda kuddar i soffan. Foto: JENS CHRISTIAN

Utställningspedagogen Anja Petersen anser dock att områdena har mycket historia – som egentligen aldrig fått komma fram.

– Det här är kvarter som fått ett oförtjänt dåligt rykte, säger hon. Mycket här andas lugn och harmoni.

Under stadsmässan beslöt man att lyfta fram hur det var att leva i en miljonprogram-lägenhet på 70-talet.

Att det blev just på Drottninghög har att göra med att området just nu är under förvandling – med upprustning och i vissa fall rivning av bostadshus.

Backade tiden 50 år

I lägenheten som blivit tillfälligt museum bodde en familj till för ett år sedan.

Sedan tog Anja Petersen och hennes kolleger över nycklarna. Målet att inreda en äkta 70-tals lägenhet blev både spännande och utmanande.

– Allt ska vara äkta, säger hon och visar runt i köket där den grå inredningen hämtats från en annan lägenhet och fått spegelvändas för att passa in.

Matplatsen har plats för bord och robusta furustolar. Över bordet hänger en gul trappformad lampa i metall.

Öppna lådorna och kolla in hemligheter. Foto: JENS CHRISTIAN En närmare titt avslöjar det inbyggda barskåpet i bokhyllan. Ett måste för många. Foto: JENS CHRISTIAN Öppna garderoben och kolla in 70-talskläderna. Foto: JENS CHRISTIAN

Det här är en utställning där man både får öppna skåpen och känna på både bitsocker och vällingpulver i skafferiet. Den som vill kan lägga på en skiva med Simon & Garfunkel på skivspelaren från Luxor.

– Lättast att skaffa har varit porslin och plastsaker. Svårast är förbrukningsvaror eftersom de försvinner, säger Anja Petersen.

Ute i hallen finns spegel och telefonbänk i teak. Dialogtelefonen med nummerskiva står placerad ovanpå. Det var här familjen tog emot telefonsamtalen och ringde till Fröken Ur.

En blick in i vardagsrummet bekräftar ytterligare den här tidens liv.

Där står en tv med två kanaler där vuxna tittade på Hylands hörna och barnen på Fablernas värld.

Soffan mittemot är i brunt och orangefärgat tyg. På soffbordet ligger cigaretter och tändare. Sidan om en av fåtöljerna den viktiga askkoppen på fot.

Tidstypisk detalj – telefonjack på väggen. Ofta fanns bara två jack i bostaden, i hallen och i föräldrasovrummet. Foto: JENS CHRISTIAN Klassiskt badrum med perstorpsplattor på väggarna. Foto: JENS CHRISTIAN Här bor den ensamstående mamman med ett mindre barn i spjälsäng. Foto: JENS CHRISTIAN Den typiska tygsoffan i brunt och orange tyg. Foto: JENS CHRISTIAN

– Vi har åkt runt på loppisar och letat saker. Men även hängt på Tradera och andra försäljningssajter, säger Anja Petersen.

I garderoberna hänger tidstypiska läder. Mycket har man fått gratis. Barnkläder har varit svårare att hitta.

I både kök och badrum sitter dåtidens perstorpsplattor.

Anja Petersen berättar att hon själv växte upp i en miljonprogram-stadsdel strax intill.

– Jag cyklade här som barn och minns hur det var, säger hon.

Anja Petersen hoppas att museet får leva kvar även efter H22:s slut.

– Miljonprogrammet är en epok som är spännande. Den är väl värd att visa upp, säger hon.

70-tals-lägenheten ingår som en del i Stadsmässan H22 i Helsingborg. Adressen är Grönkullagatan 43 C Helsingborg.

Lägenheten har öppet 9-19 (vardagar) och 10-17 (lörd-sönd). Ingen föranmälan krävs, men det kan uppstå kö för att komma in. Max tio personer tas in åt gången. Gratis entré.