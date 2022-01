Kidnappad svensk-iranier riskerar dödsstraff i Iran

ASMLA står för ”Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz”.

Den separatistiska gruppen verkar för en självständig arabisk stat i den oljerika, viktiga provinsen Kuzestan i Iran.

De klassas som en terrororganisation i Iran, och anklagas av Iran för att ha utfört attacker både mot militära och civila mål i landet. Bland annat attacken mot en militärparad i Ahvaz 2018.

Gruppen har delat ledarskap mellan Danmark och Nederländerna.

ASMLA grundades 1999 och stöds av Irans ärkefiende Saudiarabien.

Medlemmar av gruppen har åtalats i Danmark. En rättsprocess pågår även i Nederländerna.