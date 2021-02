I augusti 2015 stormade terrorgruppen IS den syriska antika staden Palmyra. De sökte igenom alla hus och till slut hittade de mannen som hade i många år tagit hand om de de arkeologiska fynden, Khaled al-Asaad.

– Han vägrade att fly. Han stannade kvar i vårt hem och sa till oss att lämna Palmyra men han följde inte med oss. Han trodde aldrig att de ville döda honom, säger hans son Tarek al-Asaad i telefon när Expressen pratar med honom.

Terrorgruppen IS flyttade Khaled al-Asaad till en av deras baser i Palmyra. Flera av hans medarbetare greps också.

IS kontrollerade hela Palmyra, skövlade bort viktiga delar av världsarvet och avrättade hundratals civila som anklagades för samarbete med regeringen. De flesta Palmyrabor flydde till Homs och Damaskus. Några månader efter att IS tog kontroll över Palmyra kunde Expressen smuggla in dolda kameror och dokumentera IS brott mot världsarvet.

Foto: KASSEM HAMADE

IS letade efter gömda guldkistor

IS tvingades till slut att ge upp Palmyra och regeringsarmén återintog staden. Enligt de som överlevde och senare kom i kontakt med al-Asaads familj frågade IS-terroristerna Khaled al-Asaad om gömda guldkistor.

– Han sa till dem att det inte fanns guldkistor, men de trodde inte på honom. De dödade honom, korsfäste honom på en elstolpe och högg av hans huvud, säger sonen.

I tre dygn hängde kroppen på en stolpe för att statuera ett exempel. När de tog ner den hängde IS hans huvud på ett staket i en av stadens rondeller, medan kroppen dumpades på en soptipp, berättar sonen.

– En man som kände min far lyckades en natt att flytta huvudet från staketet och begravde det i ett hus i Palmyra. Vi vet var huvudet finns. Men kroppen har sedan dess varit försvunnen, säger sonen.

”Kommer gräva upp hans huvud”

IS dumpade kroppen på en soptipp i ett område som kallas Kahloun i Palmyra. Sedan dess har man letat efter kvarlevorna utan resultat.

– Vi fick tips från en person om var kvarlevorna finns. Det är kvarlevor som tillhör tre personer. Enligt tipsaren flyttade han kropparna från soptippen in till farmarna och begravde dem där. I dag hittade man kvarlevorna, säger Khaled al-Asaads son.

Myndigheterna har tagit DNA-prov från al-Asaads familj och nu ska det matchas. Sonen, Tarek al-Asaad, tycker att uppgifterna låter sannolika och hoppas att man har hittat hans fars kvarlevor.

– Det är viktigt för oss att begrava honom. Vår religion och vår tradition kräver det. Om det visar sig att det är min fars kvarlevor kommer vi att gräva upp hans huvud och begrava honom på den plats som han älskade – gården till Palmyramuseet, säger Tarek al-Asaad.

LÄS MER: Förödelsen i Palmyra – Expressen inne i staden