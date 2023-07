Kerstin, 74, lurades av Samnytts bluffannonser: Förlorade 150 000 kronor

Expressen började granska bluffannonser på Samnytt och kunde spåra annonser till ett internationellt nätverk. Då tog vi initiativ till ett samarbete med journalistorgansationen The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, som bistått med research och samordnat samarbetet med Papertrail Media i Tyskland och ProPublica i USA. I granskningen har deltagit Kevin G Hall (OCCRP), Paul May (OCCRP) Corinna Cerruti (Papertrail Media/derStandard) Craig Silverman (ProPublica), Simona Weinglass (The Times of Israel).