Det var i lördags som en majoritet i senaten röstade igenom president Donald Trumps kandidat, Brett Kavanaugh, och godkände honom som domare i USA:s högsta domstol. 50 av senatorerna röstade för domaren och 48 röstade mot.

Under omröstningen genomfördes protester mot Kavanaugh utanför Högsta domstolen och Capitolium. Flera aktivister greps av polis efter att ha brutit sig igenom avspärrningarna.

Brett Kavanaugh svors in privat bara timmar efter senatens besked och i natt hålls ännu en ceremoni, denna gång i Vita huset, för att svära in den nya HD-domaren. Inför ceremonin tog Donald Trump upp anklagelserna mot Kavanaugh under ett tal för tjänstemän inom rättsväsendet i Florida, rapporterar ABC News.

– Han är en jättebra person och det som hände honom var väldigt, väldigt orättvist. Falska anklagelser. Fasansfulla påståenden som var helt osanna som han inte visste någonting om, sa presidenten i talet och fortsatte:

– Det var en vanhedrande situation som fördes fram av folk som är onda.

Nekar till anklagelserna

Sedan Trump utnämnde Kavanaugh till HD-kandidat har flera kvinnor tätt fram och anklagat domaren för sexuella övergrepp på 80-talet. En av dem, Christine Blasey Ford, vittnade också inför senaten i samband med utfrågningen av Kavanaugh.

Blasey Ford anklagar Kavanaugh för att ha varit kraftigt berusad, tafsat, försökt ta av henne kläderna, lagt sig ovanpå henne och lagt sin hand över hennes mun när hon försökte skrika på hjälp. Detta ska ha hänt på en fest under deras gymnasietid.

FBI fick en vecka på sig att utreda anklagelserna mot Kavanaugh innan senatens omröstning.

Brett Kavanaugh nekar till alla anklagelser och har tidigare försvarat sig själv i en kolumn i Wall Steet Journal. ”Min tid i high school och college för mer än 30 år sedan har blivit löjligt förvrängd. Min fru och mina döttrar har fått ta emot vidriga och våldsamma hot”, skrev han i uttalandet.

