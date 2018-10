Kavanaugh förhördes av polis efter krogbråk

Enligt polisrapporten som återges av New York Times ska Brett Kavanaugh ha varit inbladad i en häftig dispyt under ett krogbesök i september 1985. Han anklagades av Don Cozzolino, då 21 år gammal, för att ha kastat is på honom av okänd anledning. Efter bråket förhördes fem män, en av dem Kavanaugh, av den lokala polisen.

En av Yales basketspelare, Chris Dudley, som var vän med Kavanaugh ska då ha slagit Cozzolino över örat med ett glas. I polisrapporten står att Cozzolino blödde från höger öra och fick behandlas på sjukhus.

Ingen rättsprocess

Kavanuagh vägrade berätta för polisen om han kastat is eller inte, samtidigt som Dudley nekade till anklagelserna. Bråket kallades för överfall i polisens rapport, men enligt New York Times verkar ingen rättsprocess ha ägt rum.

En annan av Kavanaughs tidigare klasskamrater, Chad Ludington, har tidigare gjort ett uttalande om händelsen. Där berättade han att Kavanaugh svarat på en aggressiv tillsägelse med att kasta sin öl på en man. Mannen ska då ha slagit mot Kavanaugh, varpå Dudley slog sitt ölglas i huvudet på honom.

– Jag vet inte vad Brett gjorde i handgemänget, men det var blod, det var glas, det var öl, det skreks en del och polisen dök upp, säger Chad Ludington i uttalandet.

Tidigare klasskamrat förhörd av FBI

FBI har fått en vecka på sig av Donald Trump för att utreda anklagelserna om sexövergrepp mot Brett Kavanaugh. Nu har de förhört Kavanaughs tidigare klasskamrat Mark Judge, som enligt Christine Blasey Ford fanns i rummet när Kavananaugh anklagas ha förgripit sig på henne.

– Herr Judge har intervjuats av FBI men intervjun är inte avslutad. Vi ber om ert tålamod medan FBI slutför sin utredning, säger Mark Judges advokat Barbara Van Gelder till CNN.

I torsdags vittnade Christine Blasey Ford, 51, mot Kavanaugh i senaten. Hon anklagar Kavanaugh för att ha försökt våldta henne på en fest när de gick i high school.

Kavanaugh nekar till alla anklagelser om sexuella övergrepp.

