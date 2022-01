Smittspridningen har ökat fort i Storbritannien under vintern. Förra veckan var 1 av 15 Londonbor smittade – och omikronvarianten är helt dominerande.

Den snabba ökningen av fall har gjort att Kate Middleton, hertiginnan av Cambridge och prins Williams maka, har fått ändra sina planer för sin 40-årsdag den 9 januari.

Det blir inget stort party, i stället ska hon fira tillsammans med släkt och nära vänner, rapporterar Daily Mail.

– Det kommer att bli ett mindre firande för hertiginnan. Hon vill inte ha något flashigt ändå. Det är inte hennes sak. Men framför allt har det skalats ner på grund av läget, säger en källa till tidningen.

Spelade piano

Kungahuset fick även ändra sitt julfirande. I stället för familjens traditionella firande, så åt de en mindre lunch på slottet Windsor.

Hertiginnan syntes däremot i ett uppmärksammat framträdande på julafton – som pianist. I det förinspelade julprogrammet ”Royal carols at christmas” ackompanjerade hon sångaren Tom Walker, när han sjöng låten ”For those who can't be here”.

Popstjärnan var nöjd med hennes insats.

– Hon fullkomligt briljerade under föreställningen. Det är verkligen inte lätt att bara kasta sig in bakom pianot och spela med en massa främmande musiker, sa Walker enligt Daily Mail.

