I slutet av juli fick 19-åriga Kate Grant från Nordirland rejäl anledning att fira. Då kröntes hon till världens första skönhetsdrottning med Downs syndrom i en internationell tävling, skriver brittiska Mirror.

– Min dröm har besannats. Och den drömmen är att inspirera unga människor med Downs syndrom och andra särskilda behov att tro på sig själva, säger hon till tidningen.

I slutet av juli vann Kate Grant tävlingen. Foto: FACEBOOK

Det var under tävlingen ”Teen ultimate beauty of the world 2018” som Kate Grant korades till vinnare. På sin hemsida skriver arrangören om tävlingens premisser.

”Här på Ultimate Beauty of the world använder vi inte stereotyper eller diskriminerar. Du är inte bara en siffra i mängden, och vi förbiser inte individualitet. Vi ser på dig som en individ och är extremt intresserade av att höra vad du har att säga”, skriver de, och fortsätter:

”Vi uppmuntrar alla ungdomar, tonåringar och äldre att tävla oavsett form, storlek, eller längd. Du behöver inte ha någon erfarenhet inom skönhetstävlingar”.

Men Kate Grant hade erfarenhet sedan tidigare. Bland annat hade hon gått längs catwalken på Belfasts modevecka och varit modell i flera kampanjer i hemstaden Cookstown. Denna gång valde hon att ställa upp för att dryga ut sitt cv ytterligare – och hade inte en tanke på att vinna.

– Jag var i chock. Hela min familj satt i publiken och grät och hejade, säger hon till Mirror.

Modekarriären var aldrig en självklarhet

När Kate Grant kunde läkarna bekräfta hennes diagnos efter bara några timmar, och lät meddela mamma Deirdre and framtiden skulle bli kämpig.

– Han sa att hon inte skullle kunna läsa eller konversera ordentligt. Jag tänkte på det när jag hörde hennes segertal uppe på scenen, där hon beskriv sina förhoppningar om ett inkluderande samhälle, där hon och andra behandlas som jämlikar, säger Deirdre Grant till Mirror.

Kate Grant, 19, med sitt band över axeln. Foto: FACEBOOK

Trots läkarnas negativa besked bestämde sig föräldrarna att inte uppfostra Kate på annat sätt än de gjort de tidigare barnen – något de tror hjälpt henne under uppväxten.

– När hon var 13 år meddelade hon att hon ville bli modell och vi ville inte sätta käppar i hjulen bara för att hon har Downs syndrom.

I dag är drömmen besannad, och domarkåren kunde ge en fin motivering under skönhetstävlingen:

”Kate var tävlingens anda och själ, och stod för allt som den handlar om – inre och yttre skönhet. Hon är en sådan stjärna, hon är otrolig, och vi är så stolta att ha henne som vinnare i tonårskategorin”, löd motiveringen.

– Jag vill att nästa generation med särskilda behov ska känna till att den sanna meningen med skönhet är vem du är, inte hur du ser ut, säger den stolta segraren Kate Grant till Mirror.