Kartorna visar: Så rör sig ryska trupperna

För en vecka sedan var stora delar av norra och nordöstra Ukraina antingen kontrollerat av Ryssland eller föremål för strider mellan ukrainska och ryska styrkor.

Nu är den delen av landet tömd på ryska trupper – och världen nås ständigt av nya uppgifter om den död och förödelse de retirerande soldaterna lämnar efter sig.

Enligt det brittiska försvarsdepartementets senaste underrättelserapport har Ryssland nu gått över till plan B och koncentrerar sig helt på sydöstra och östra Ukraina. Marktrupperna får stöd av kryssningsrobotar som skjuts från fartyg på Svarta havet. Det ryska stridsflyget förväntas också öka sin aktivitet, enligt rapporten.

Brittiska försvarsdepartementets karta över kriget i Ukraina den 2 april.

Brittiska försvarsdepartementets karta över kriget i Ukraina den 9 april. Ryssland har helt dragit sig tillbaka från norr – hittills utan att vinna terräng i öster och söder.

Ukraina: Ryska soldater vägrar strida

De trupper som retirerat i norr väntas nu ansluta sig till offensiven i öster, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW. Men enligt ISW lider trupperna av låg moral och det bedöms som osannolikt att de kommer att göra ett genombrott.

På fredagen skrev generalstaben för de ukrainska väpnade styrkorna på Facebook att Ryssland möter växande problem med soldater som helt enkelt vägrar strida:

”Enligt tillgänglig information vill mer än 80 procent av den ryska personalen i vissa enheter inte delta i ytterligare fientligheter. Befälhavarna för ockupationens ryska styrkor förbjöd entledigandet av militärer vars kontrakt löpt ut innan den så kallade 'speciella militära operationen' avslutades.”

Uppgiften har inte bekräftats av någon oberoende part.

Målen för ryska krigsplanen

Här är de områden i Ukraina som Ryssland försöker erövra, från norr till söder: • Charkiv, Ukrainas näst största stad, belägen cirka 50 mil öster om Kiev längs den ukrainsk-ryska gränsen. För en vecka sedan var staden helt omringad av ryska styrkor, enligt brittiska försvarsdepartementets karta. Nu är Charkiv och dess omgivningar markerat som omstritt område. Rysslands mål är uppehålla de Ukrainska styrkorna runt Charkiv och samtidigt avancera åt sydost för att kunna förstärka de ryska operationerna i Luhansk, enligt ISW. Ännu har man inte lyckats. En ficka längs ukrainsk-ryska gränsen, mellan Charkiv och Luhansk, är fortfarande under ukrainsk kontroll eller föremål för strider. Enligt det brittiska försvarsdepartementet är det området lika stort nu som för en vecka sedan. • Regionerna Donetsk och Luhansk, längs Ukrainas sydöstra gräns mot Ryssland. Rysslands mål är att få kontroll över hela de områden som de båda utbrytarrepublikerna gör anspråk på, men ser hittills inte ut att göra några större framsteg, skriver ISW. • Mariupol, vid Azovska sjön i södra delen av Donetsk-regionen. Staden måste intas av Ryssland för att skapa en korridor mellan Donetsk och Krimhalvön. Men ukrainska styrkor fortsätter att hålla stånd i delar av sydvästra och östra staden, trots ryska uttalanden om motsatsen, enligt ISW. • Cherson, nära floden Dneprs utlopp i Svarta havet. Cherson var den första större stad som Ryssland intog under kriget. ISW bedömer att Rysslands mål för närvarande är att försvara sig mot ukrainska motattacker. Samtidigt fortsätter den ryska artilleribeskjutningen mot Mykolajiv, några mil åt nordväst. Visa mer

LÄS MER: Förödelsen i Ukraina efter att ryssarna dragit fram

LÄS MER: Svenska kopplingen till kända satellitbilderna

LÄS MER: Premium Så kan Putin jagas och bli fälld för krigsbrott

Mette Frederiksens chock – efter uttalandet om Ryssland: ”What?!”