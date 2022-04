Kartorna visar: Så går kriget i Donbass

Ryssland lägger sitt fokus i öst och försöker ta över hela Donbass.

Bilder från tankesmedjan Institute for the Study of War visar utvecklingen i området – och var de största striderna är just nu.

– Tempot i de ryska operationerna tyder på att Vladimir Putin kräver en snabb offensiv för att nå sina mål, skriver man i en analys.