”Antalet ukrainska flaggor som återvänder till sina rätta platser inom ramen för den pågående försvarsinsatsen är redan tiotals. 41 orter har befriats”, meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via Telegram under fredagen.

Kartor från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) visar hur de ukrainska trupperna tagit tillbaka allt större delar av de ockuperade områdena under de senaste dygnen.

De kommande dagarna väntas ukrainska styrkor återta ytterligare byar längs med floden Dnepr, skriver tankesmedjan i sin senaste uppdatering – som nu räknar hela västra delen av regionen Cherson befriad.

9 november

Karta över kriget i Ukraina 9 november. Det blå området visar områden återtagna av Ukraina. Foto: ISW

10 november

Karta över kriget i Ukraina 10 november. Det blå området visar områden återtagna av Ukraina. Foto: ISW

11 november

Karta över kriget i Ukraina 11 november. Det blå området visar områden återtagna av Ukraina. Foto: ISW

Efter de kritiserade så kallade ”folkomröstningarna” i slutet av september förklarade Rysslands president Vladimir Putin i fredags de då delvis ockuperade regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson i Ukraina som en del av Ryssland.

Det står man fortsatt fast vid.

– Den statusen bestäms av och har befästs i lag. Det har inte förändrats och det kan inte förändras, sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov vid en presskonferens på fredagen, enligt Reuters.

