Kartorna visar – nya linjer i gyttjestriden

Det har rapporterats mycket om Cherson de senaste veckorna, både staden – som befriades av Ukraina 9 november – och området. Cherson ligger i södra delarna av Ukraina.

Men det är i de östra delarna som de hårdaste striderna pågår just nu, i Luhansk och Donetsk. Det rapporterar så väl västerländska som ryska sajter.

Luhansk och Donetsk har utnämnts som ryska städer och områden av Ryssland och är de områden i östra Ukraina som av Ryssland angetts vara orsaken till att de gick invaderade för nu snart 10 månader sedan.

ISW, Institute for the study of war, skriver i sin lägesrapport från helgen att det pågår intensiva strider på flera platser längs med stridslinjen i öst och nämner exempelvis Bakhmut, Marinka och Avdiivka.

Foto: ISW

Fronten vid staden Bachmut har förvandlats till slakthus för bägge sidor och allt fler bilder kablas nu ut från ett krig som för tankarna till första världskrigets gyttjiga skyttegravar. Så ser det ut på flera ställen i Luhansk-regionen.

Foto: Vadim Kudinov/SIPA/Shutterstock / TT NYHETSBYRÅN Foto: Nyhetsbyrån Tpyxa

I Luhanskregionen skriver ISW att Ukrainas motoffensiv går på hårt i riktning mot städerna Kreminna och Svatove.

Borgmästare för regionen, Serhiy Haidai, uppger att ryssarna har satt upp en andra försvarslinje i området runt Starobilsk, 55 kilometer sydost om Svatove.

Ryssland hävdar att de har förhindrat attacker 14 kilometer från miljonstaden Svatove. En rysk militärblogg, som ISW citerar, skriver att Ukrainska styrkor har nått staden Chervonopopivka som ligger omkring 6 kilometer från Kreminna och att Ryssland inte längre kontrollerar motorvägen som går norr om staden.

Ryska källor menar att flera städer och områden i Luhansk regionen den 3 december besköts av Himars robotar från Ukraina.

Marinka, i Donetsk-regionen, kontrolleras av Ukraina och både den Ukrainska och den ryska sidan tillstår att det pågår kraftiga strider i området.

På ISW:s kartor är flera områden utmärkta som omtvistade och det är oklart vilket land som kontrollerar vad.

