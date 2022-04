Kartan visar: Rysslands manöver för att omringa

Foto: LICENSED BY STORY PICTURE AGENCY/SHUTTER / LICENSED BY STORY PICTURE AGENCY/SHUTTERSTOCK SHUT

De ryska styrkorna pressar nedåt från Charkivområdet i nordöst och verkar vilja omringa Donetskregionen.

Nu pågår strider utanför staden Izium – för att öppna en väg till Donetsk, enligt en karta från Institute for the Study of War.

Från ukrainskt håll kommer samtidigt rapporter om förluster – men att de ryska styrkorna förlorat ännu mer.