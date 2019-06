Karolines dotter ströps – fastnade i persiennsnöret

Brittiska Karoline Craig städade nedervåningen samtidigt som hennes dotter Macy Fletcher befann sig i sitt rum på övervåningen för att ta sin dagliga tupplur.

Men när Karoline just den dagen, tidigt i januari i år, skulle gå upp för att se till sin dotter möttes hon av en fruktansvärd syn. Den lilla flickan var livlös och runt hennes hals var snöret från persiennen.

Ambulans kallades till platsen men Macys liv gick inte att rädda och hon förklarades död på sjukhuset.

Gillade att titta ut genom fönstret

Enligt en undersökning från Royal Society for the Prevention of Accidents, ROSPA, har över 30 personer dött genom att ha strypts av persiennsnören i Storbritannien sedan 1999. Många av incidenterna har då handlat om barn som har fastnat i en ögla likt Macy.

Nu har en utredning om Macys död har inletts och enligt utredare Lindsay Booth var huset familjen bodde i gammalt och fönsterkarmarna var lägre än i mer moderna hus.

Enligt den assisterande rättsläkaren var Macys dödsfall en olycka. Foto: Privat / Privat

Familjen hyrde huset och enligt hyresvärden ska det ha genomgått en fullständig kontroll innan familjen flyttade in. Enligt hyresvärden ska persiennerna då ha varit ”fullt fungerade och i bra skick”, skriver Manchester Evening News.

Macy ska även ha varit lång för sin ålder vilket gjorde att när hon stod upp på madrassen, som låg på golvet, nådde hon upp till persiennens snöre. Enligt Karoline gillade Macy att titta ut genom fönstret och lekte ofta med persiennen.

Men enligt den assisterande rättsläkaren Julie Robertson tyder allt på att Macys dödsfall var en olycka.

– Det finns inget bevis på några suspekta omständigheter eller att en tredje part skulle ha varit involverad, sa Robertson under ett förhör skriver Manchester Evening Times.

Startade namninsamling

Macys familj har nu startat en namninsamling för att helt förbjuda persiennsnören som har öglor för att förhindra att fler barn råkar ut för samma sak som Macy.

Namninsamlingen har samlat in närmare 700 underskrifter sedan den startade.