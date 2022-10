Hårda strider rasar i den södra Chersonregionen på måndagen. Flera ryska källor rapporterar bland annat om nya ukrainska attacker mot flertalet ryska positioner.

Samtidigt rapporterar ukrainska källor om ökade ryska raket- och artilleriattacker mot ukrainska positioner. Det skriver Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War i en ny rapport.

Bland styrkorna i den södra regionen, där motoffensiven skördar framgång, hittas ett ukrainskt frivilligförband med koppling till Sverige och den omåttligt populära barnboksförfattaren Astrid Lindgren.

Förbandet, som själva valt att kalla sig för ”Karlsson på taket”-bataljonen, är en del av landets drönarverksamhet och har som uppgift att bevaka ryska trupprörelser och ge ukrainska artillerienheter mål att beskjuta, skriver SVT som träffat några av soldaterna.

Krigar med drönare

En ur bataljonen berättar att man valde sagofiguren som namn då Karlsson beskrivs som en positiv karaktär i kampen mellan ”gott och ont”.

– Det är någon sorts satir i det också, vi är ju i krig trots allt. Vi är soldater, säger soldaten till SVT.

– Men sen flyger han också. Och han är bra på det... som vi, säger han vidare.

Sagofiguren, som beskriver sig själv som ”en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år”, är enormt populär i Östeuropa och översattes till ryska redan under sovjettiden. Boken har även givits ut som ett ryskt frimärke.

Att den ukrainska armén nu fortsatt lyckas rycka fram mot ryska positioner i Chersonregionen tillskrivs bland annat drönarverksamheten och kvaliteten på underrättelseinformationen, rapporterar SVT.

