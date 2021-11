Kaosvädret eskalerar – är på väg från Atlanten

I norra Sverige är det många håll mycket kallt.

I Nikkaluokta i norra Lappland var det minus 37,4 grader i söndags morse. Det är den kallaste novembertemperatur som uppmätts i Sverige sedan 1980.

Även längre söderut i landet har det varit minusgrader på de flesta håll de senaste dygnen. I Västsverige och Sydsverige har det också fallit en hel del snö som har orsakat problem i trafiken.

I delar av Götaland drar ett nytt, värre snöväder in från Atlanten på onsdagen.

– Det kommer in under morgontimmarna, sprider sig österut och kommer att beröra mellersta och södra delarna av Götaland, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Stora snömängder väntas, upp till tre decimeter på sina håll. Samtidigt kommer det att blåsa tidvis friska nordostliga vindar.

– Det gör att det finns risk för drivbildning. Då är det lätt att det blir störningar i trafiken. Det kan vara risk för elavbrott också.

SMHI utfärdar orange varning

I södra delarna av Skåne väntas nederbörden inledningsvis falla som regn, men senare under kvällen blir det snö även där.

SMHI har utfärdat en vädervarning för vind i kombination med snöfall. Varningen är orange – det mellersta steget i det nya tregradiga vädervarningssystemet – och betyder allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten. Den gäller från onsdag morgon till torsdag morgon i stora delar av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, och Kalmar län, samt södra Hallands län.

I övriga delar betydligt lugnare väder, och fortsatt kallt.

När ovädret dragit bort från Götaland på torsdagen återvänder det kalla vintervädret även dit – och snön ser ut att få ligga kvar fram till andra advent.

– Den snön ser ut att stanna under en längre period, så det blir riktigt vintrigt väder där, säger Per Holmberg.