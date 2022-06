Leif Björklund, senior vice president på danska Yousee, skulle till Danmark för jobbets räkning.

– Jag var på väg till Köpenhamn med 07.05-kärran. Jag stod i kön till fast track klockan 05.25 vilket jag tyckte var ganska tidigt.

Först 2,5 timmar senare hade han passerat säkerhetskontrollen.

Samtidigt gick den vanliga kön betydligt fortare, enligt Leif. Där var det flera flöden öppna – medan alla resenärer som stod i fast track fick dela på en enda säkerhetskontroll.

– Det var helt tydligt många som var stressade. Folk försökte smita förbi, andra var oroliga för att missa sina flyg.

”Folk har betalat extra”

Leif Björklund hade inte chans att hinna med sin flight – trots att den var 40 minuter försenad. För honom var det inte värre än att han inte kunde medverka på ett par möten och får jobba lite senare i kväll, säger han.

– Men även semesterresenärer missar ju sina flyg trots att de betalat extra för att komma igenom snabbare.

Grundproblemet på Arlanda är att man inte lyckats rekrytera personal i samma takt som resandet ökat efter pandemin. Nya anställda måste genomgå en säkerhetsprövning och handläggning.

Swedavia: ”Funnits utmaningar”

Peter Wärring, pressansvarig Swedavia, understryker att Arlanda har en peak i antal resenärer under de tidiga morgontimmarna – men kan inte säga något specifikt om situationen i just fast track under onsdagsmorgonen.

– Det är en tjänst som man som resenär kan köpa via sitt flygbolag. Vi vet att det har funnits utmaningar och problem även med köerna där. Så det är känt. Men enskilda fall kan jag dessvärre inte säga något om, säger han.

Är det rimligt att det tar längre tid i fast track där folk betalar extra?

– Jag vet inte exakt hur flödena ser ut. Det kan jag inte uttala mig om. Men vi gör allt vi kan för att göra det så smidigt som möjligt för våra resenärer.