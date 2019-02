Juan Guaidó, den självutnämnde interrimspresidenten, håller kommunikationen öppen med omvärlden via Twitter. Där skrev han strax efter klockan 17 svensk tid att den första lasten med bistånd har kommit in på venezuelansk mark från Brasilien.

”Detta är en stor bedrift, Venezuela” skriver Guaidó på sin tweet.

Även hjälpsändningar från Colombia ska vara på väg för att försöka ta sig in över gränsen enligt Reuters.

Vid gränsen i Colombia gav presidenten Ivan Duque ett tal där han uppmanade Maduro att tillåta försändelserna att komma in. Han sa att Maduro kommer ställas till svars om det sker under våldsamma former, och att Maduro kan komma att anklagas för brott mot mänskliga rättigheter, enligt the Guardian.

Fyra har hoppat av

Militären har kastat tårgas och skjutit med gummikulor mot arbetare som försökte ta sig in över gränsen mot Urena, Colombia från Venezuela för att jobba, enligt the Guardian.

Samtidigt kom rapporter om att totalt fyra soldater från det venezuelanska nationalgardet har hoppat av och bytt sida, och därmed sagt upp sin lojalitet med Nicolás Maduros regim.

Först ska tre ha lämnat sina posteringar från en av broarna som går mellan Colombia och Venezuela, Simon Bolivar International Bridge enligt CNN.

Strax därefter ska de ha bett colombianska migrationsmyndigheter om hjälp.

Under lördagen kom rapporter om att en fjärde militär har hoppat av. Han möttes av colombianska representanter från landets migrationsmyndigheter och till applåder från människor på gatorna.

Ett gift par dödade av militären

I går under fredagen kom rapporter om en död i sammandrabbningarna mellan militär och civila. En kvinna ska ha dödats vid den colombianska gränsen när militären började skjuta skarpt under en konfrontation.

Under lördagen meddelades det att hennes make också dött av skottskador från konfrontation. Maken hade försökt skydda sin fru under skottlossningen, enligt the Guardian.

Samtidigt är tonläget högt från regeringen i Venezuela. Landets vice president Delcy Rodriguez kallar protestanterna för terrorister. Regeringens officiella retorik gör gällande att det rör sig om attacker från främmande makter mot Venezuelas suveränitet.

I går rapporterades det om tre stängda broar mellan Colombia och Venezuela i delstaten Tachira. Anledningen ska vara enligt Delcy Rodriguez vara de ”allvarliga och olagliga hot” som riktas mot landet.

Guaidó överraskade under koncert

Under fredagen dök plötslig Juan Guaidó upp i Brasilien under en koncert som arrangerades för att samla in pengar till motståndsrörelsen i Venezuela. Han dök upp i armkrok med den colombianske presidenten Ivan Duque, uppger Reuters.

LÄS MER: Venezuela stänger delar av gränsen mot Colombia