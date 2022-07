För SJ stod 2019 för en rekordsommar och efter två år av pandemi är intresset för tågresor under semesterveckorna större än någonsin.

Samtidigt flaggade SJ inför sommaren om att det råder svår personalbrist på bolaget och att detta kunde komma att påverka avgångarna under sommaren, något som Arbetet först rapporterade om.

Problemen har kvarstått och nu drabbas resenärer över hela Sverige av inställda tåg. I genomsnitt 30 avgångar om dagen är drabbade, rapporterar Aftonbladet.

– Det beror på den personalbristen som vi har vetat om sedan i maj. Då tog vi beslutet att ställa in en del avgångar för att rädda upp så vi kunde satsa på de tåg vi kan köra, säger Lina Edström på SJ:s pressjour.

SJ: ”En extremt stor utmaning”

Utöver bemanningsproblemen på SJ ställer även sommarens banarbeten till det i tågtrafiken.

– Det är en extremt stor utmaning, Trafikverket meddelar väldigt sent, ovanligt sent. Så vissa avgångar ställs in, men vi försöker undvika att sälja till de avgångar vi inte vet någon prognos på, säger SJ:s presschef Tobbe Lundell till Aftonbladet.

Lundell konstaterar att den rådande situationen ställer stora krav på den personal som finns.

– Vi jobbar nu hela tiden med att få medarbetarna att flytta sina semestrar och komma in på övertid.

SJ:s uppmaning inför midsommar: ”Boka nu”